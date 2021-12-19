«Удмуртавтодор» расплатится с долгами по зарплате в декабре

Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату. Архив КП
Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату за ноябрь, а также задержали премии за октябрь и ноябрь. Но руководство компании пообещало, что долги будут ликвидированы не позднее 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается в социальных сетях организации.
«Задержка носит кратковременный характер и будет исправлена», - пояснили в «Удмуртавтодоре».
Напомним, этим летом акции «Удмуртавтодора» были выставлены на продажу по стартовой цене в 3,32 млн рублей. Но их никто не приобрел. Сейчас условия приватизации изменены на публичное предложение.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Помогать тем, кто помогает людям»: какие социальные проекты стали лучшими в Ижевске?
Почему нельзя запивать лекарства чаем, не опасна ли синяя заварка и кому противопоказан каркаде – разобрались вместе с врачом из Ижевска