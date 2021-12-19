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Общество19 декабря 2021 6:31

«Удмуртавтодор» расплатится с долгами по зарплате в декабре

Работникам не выплатили заработную плату за ноябрь
Инга Коган
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Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату. Архив КП

Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату. Архив КП

Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату за ноябрь, а также задержали премии за октябрь и ноябрь. Но руководство компании пообещало, что долги будут ликвидированы не позднее 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

«Задержка носит кратковременный характер и будет исправлена», - пояснили в «Удмуртавтодоре».

Напомним, этим летом акции «Удмуртавтодора» были выставлены на продажу по стартовой цене в 3,32 млн рублей. Но их никто не приобрел. Сейчас условия приватизации изменены на публичное предложение.

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