«Удмуртавтодор» расплатится с долгами по зарплате в декабре

Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату. Архив КП

Работникам АО «Удмуртское автодорожное предприятие» не выплатили заработную плату за ноябрь, а также задержали премии за октябрь и ноябрь. Но руководство компании пообещало, что долги будут ликвидированы не позднее 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

«Задержка носит кратковременный характер и будет исправлена», - пояснили в «Удмуртавтодоре».

Напомним, этим летом акции «Удмуртавтодора» были выставлены на продажу по стартовой цене в 3,32 млн рублей. Но их никто не приобрел. Сейчас условия приватизации изменены на публичное предложение.

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