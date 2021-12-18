Как выглядит непарадная сторона улицы Лихвинцева в Ижевске

Комсомолка» решила взглянуть на эту улицу со стороны дворов и показать, какова ее непарадная «изнанка». Фото: Лада Иванова

Лихвинцева - одна из центральных улиц столицы Удмуртии, а по праздникам она становится особенно оживленной. Также именно здесь находится резиденция главы Удмуртии. «Комсомолка» решила взглянуть на эту улицу со стороны дворов и показать, какова ее непарадная «изнанка».

Кирпичная кладка и рисунки сомнительной ценности

Для многих ижевчан Лихвинцева – это прежде всего красивые фасады домов, расположенных напротив резиденции главы республики.

С парадной стороны Лихвинцева даже стандартные хрущевки имеют презентабельный вид. Фото: Лада Иванова

С обратной стороны ситуация несколько иная. Фасады выглядят обшарпанными. Стоит признать - кирпичная кладка все еще выглядит атмосферно.

Здесь отчетливо виден контраст между парадной и непарадной сторонами улицы. Фото: Лада Иванова

Чаще всего можно встретить дома из красного кирпича. Фото: Лада Иванова

Граффити и рисунки несколько портят впечатление. Есть здесь и прекрасные изображения, но со стороны дворов куда заметнее становится «творчество» другого рода. Мы не можем показать эти творения из-за требований законодательства.

Арки и таинственные двери

Впрочем, среди хрущевок есть довольно необычные и интересные архитектурные решения.

Эта дверь кажется ходом в интересное пространство, а не частью пристроя обычной хрущевки. Фото: Лада Иванова

Даже на обычном ЦТП на Лихвинцева можно обнаружить красивые декоративные арки. Вид портит только забор. Фото: Лада Иванова

Радует, что на улице Лихвинцева мы не нашли ни одного забора. Во дворах — стандартные детские площадки. Да, они нуждаются в обновлении, но зайти сюда может абсолютно каждый горожанин.

Кажется, этой детской площадке уже много лет. Фото: Лада Иванова

Фото 8: Кажется, этой детской площадке уже много лет

Об «изнанке» другой ижевской улицы – Пушкинской - можно почитать здесь.

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