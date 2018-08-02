Утро в Ижевске: главный звездопад лета, новый тренер ХК «Ижсталь» и убийство из сериала «Викинги»

2 Авг. 07:30 2018-08-02T08:59:50+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 2 августа, четверг. За окном пасмурно, +22 градуса. Столбик термометра сегодня поднимется до отметки +23.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы готовитесь к началу рабочего дня, предлагаем вспомнить новости одной строкой:

- В Ижевске пройдет купание гигантских индийских слонов (подробнее)

- Ижевские LADA Vesta и LADA Granta вошли в список самых популярных автомобилей Европы (подробнее)

- В Удмуртии раскрыли убийство 20-летней давности благодаря сделке купли-продажи (подробнее)

- В Удмуртии зарегистрировали вспышку птичьего гриппа (подробнее)

Убийца решил повторить ритуал из сериала «Викинги»

Почти год понадобился следователям, чтобы установить все обстоятельства страшного убийства, которое произошло в Можге в августе 2017 года. Тогда романтическое свидание закончилось жестокой расправой, как в кино. Подробности той ночи выяснила «Комсомолка». (подробнее)

11 ижевских скверов для приятной прогулки

Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске

Почти в каждом уголке города можно найти небольшой сквер или аллею, отдохнуть на лавочке и насладиться отдыхом. Мы выяснили, в каких скверах нашего города можно отдохнуть и приятно провести время, а также оценили их по пятибалльной шкале. (подробнее)

Главный звездопад лета

С 10 по 13 августа можно будет наблюдать прекрасное явление, которое характерно для августа – звездопад. Как рассказали в Ижевском астрономическом обществе, они планируют выезд со всеми желающими для наблюдения метеорного потока Персеиды в Болгуры. (подробнее)

Главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь»

Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске

Пост главного тренера хоккейного клуба «Ижсталь» занял Игорь Кропотин. Его ассистентом станет Алексей Вахрушев, который помог «сталеварам» занять второе место в Высшей хоккейной лиге в сезоне 2015/16 гг., будучи старшим тренером. (подробнее)

Три сестры убили отца

личный архив

Вот уже четвёртый день страна обсуждает резонансное преступление, которое совершили три родных сестры-погодки. Девушки убили собственного отца самым зверским образом. Били по голове молотком, десятки раз протыкали ножом, пшикали в лицо газовым баллончиком. После чего позвонили полицейским и попросили их приехать.Теперь им грозит тюремный срок и, скорее всего, внушительный. (подробнее)

Кот Бегемот нашелся

Фото: музей Булгакова

Известие о пропаже знаменитого кота Бегемота из Булгаковского дома взбудоражило общественность. Днём 1 августа музей Булгаковский дом написал о похищении среди бела дня своего чёрного пушистого сотрудника. Знаменитого Бегемота, совершающего утренний обход музейного дворика, унесла в сумке из-под продуктов неизвестная пожилая женщина.К счастью, кота удалось отыскать. (подробнее)