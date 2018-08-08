СЕГОДНЯ 11:59 2018-08-08T12:08:14+03:00

Как долго Ижевск может находиться без главы города и что будет, если его не выберут? Фото: Диля Ахмадишина

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10 августа в Ижевске пройдет конкурс на пост главы города. Местной Гордуме будут предложены несколько кандидатов, из которых и будет выбран новый градоначальник, который приступит к работе максимум к концу августа. Однако, что будет, если голосование не состоится?

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТМЕНЫ

Так что же может пойти не так? Во-первых, конкурсная комиссия может явиться не в полном объеме. Так, для кворума необходимо присутствие 9 из 12 членов комиссии. В этом случае мероприятие отменяется, а новая дата будет назначена после сессии городского парламента. Все начнется по новой. Так, например, случилось 8 июня в Ижевске, когда четыре члена комиссии со стороны главы Удмуртии не явились на мероприятие. Это и стало причиной переноса конкурса на 10 августа.

Во-вторых, комиссия может решить, что никто из претендентов (а их на сегодняшний день 13) не достоин занять пост градоначальника. В этом случае в течение 30 дней конкурс должен будет быть объявлен заново.

Но город может остаться без нового главы и в том случае, если конкурс состоится - заминка может случиться, когда претенденты предстанут перед депутатами Гордумы.

Например, в том случае, если голоса за обоих кандидатов разделятся поровну, как это случилось в Можге. В этом случае Гордуме Ижевска в течение 30 дней придется объявлять новый конкурс на кресло руководителя муниципалитета. При этом переголосовать или голосовать повторно народные избранники не смогут.

– Никаких вторых попыток, решение принимается большинством голосов от установленного Уставом города числа депутатов – 42. То есть для принятия решения нужно 22 голоса «за», – отметили в аппарате Гордумы Ижевска.

При этом сессия Думы считается состоявшейся при присутствии 28 депутатов (2/3 от установленного числа депутатов Гордумы – 42). При недостаточном числе народных избранников мероприятие также считается недействительным.

КАК ДОЛГО МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ БЕЗ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА?

Сроки, в течение которых город может существовать без главы, определены Уставом Ижевска. В нем сказано, что в случае досрочного прекращения полномочий главы города избрать нового градоначальника нужно не позднее чем через шесть месяцев со дня его отставки. Поскольку Юрий Тюрин оставил свой пост 3 мая, избрать нового главу города необходимо до 3 ноября 2018 года. А что будет, если руководитель муниципалитета не будет назначен и до этой даты, в аппарате Гордумы не пояснили, поскольку «такие механизмы не прорабатывались.

НАПОМНИМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС

Напомним, что на сегодняшний день на пост главы Ижевска претендуют 13 кандидатов, каждый из которых пройдет отдельно собеседование с членами конкурсной комиссии. Каждого кандидата на пост ждет устное собеседование в течение 10-15 минут, где он представит свою концепцию развития столицы Удмуртии. По истечении этого времени комиссия сможет задать ему вопросы.

Претендентов будут проверять на знание вопросов государственного и муниципального управления, ознакомятся с опытом их управленческой работы. Будущий глава Ижевска должен также знать конституцию, нормативные правовые акты, понимать специфику работы главы муниципального образования. Еще один критерий – доступность и реалистичность концепции развития города.

Подробнее ознакомиться с кандидатами и их программами можно в наших материалах.

НАПОМНИМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС

Напомним, что на сегодняшний день на пост главы Ижевска претендуют 13 кандидатов, каждый из которых пройдет отдельно собеседование с членами конкурсной комиссии. Каждого кандидата на пост ждет устное собеседование в течение 10-15 минут, где он представит свою концепцию развития столицы Удмуртии. По истечении этого времени комиссия сможет задать ему вопросы.

Претендентов будут проверять на знание вопросов государственного и муниципального управления, ознакомятся с опытом их управленческой работы. Будущий глава Ижевска должен также знать конституцию, нормативные правовые акты, понимать специфику работы главы муниципального образования. Еще один критерий – доступность и реалистичность концепции развития города.

Подробнее ознакомиться с кандидатами и их программами можно в наших материалах.

НАПОМНИМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС (во врез)

Напомним, что на сегодняшний день на пост главы Ижевска претендуют 13 кандидатов, каждый из которых пройдет отдельно собеседование с членами конкурсной комиссии. Каждого кандидата на пост ждет устное собеседование в течение 10-15 минут, где он представит свою концепцию развития столицы Удмуртии. По истечении этого времени комиссия сможет задать ему вопросы.

Претендентов будут проверять на знание вопросов государственного и муниципального управления, ознакомятся с опытом их управленческой работы. Будущий глава Ижевска должен также знать конституцию, нормативные правовые акты, понимать специфику работы главы муниципального образования. Еще один критерий – доступность и реалистичность концепции развития города.

Подробнее ознакомиться с кандидатами и их программами можно в наших материалах.

https://www.izh.kp.ru/daily/26858.5/3901015/ https://www.izh.kp.ru/daily/26861/3904708/