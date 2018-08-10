Вопрос с бездомными животными, борьба с точечной застройкой и дизайн-код города

СЕГОДНЯ 10:03 2018-08-10T10:07:31+03:00

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20 и 27 июля в пресс-центре медиагруппы «Центр», в состав которой входит «Комсомолка» прошли открытые встречи кандидатов на пост главы Ижевска. Во время двухчасового мероприятия ответить на все вопросы претенденты на высокий пост не удалось из-за их большого количества. Однако некоторые кандидаты согласились заочно ответить вопросы от горожан.

Про внешний облик города

– Возможно ли введение дизайн-кода в градостроительстве Ижевска для каждого района с учетом особенностей застроенных территорий?

Все кандидаты на пост главы Ижевска сошлись во мнении, что дизайн-код, внедрение которого уже началось на центральных улицах столицы Удмуртии, необходимо. Однако реализацию мероприятия видят по-разному. Так, по мнению председателя гордумы Ижевска Олега Гарина, для каждого района необходимо определить собственный цвет, архитектуру и придерживаться этой концепции в оформлении застройки.

Владимир Чепкасов и Олег Гарин. Фото: Сергей Грачев

– В дальнейшем планируется установить требования для всех элементов фасадов зданий. Уже сейчас дизайн-код реализуется на нескольких фасадах зданий города. При успешной реализации первого этапа можно будет продумать архитектурно-художественную концепцию внешнего облика всех уже существующих зданий города, а также планируемых к строительству, – считает Гарин.

Замдиректора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан Ренат Хайруллин уверен, что дизайн-код необходим, но в меру, дабы избежать однотипных и серых проектов, которые вернут город в советское время.

– Вот эти небоскребы стеклянные Ижевску не нужны. Ему бы куда лучше подошла концепция «Проспекты мира», где можно было воссоздавать прямо улицах улочки Парижа, Милана. Где горожане смогли бы посидеть в уютных кафе, пройтись по магазинам. В своей программе я уже говорил о том, что заработная плата ижевчан остается в торговых сетях других республик и городов, то есть отсутствие сетей, качественных магазинов, заставляет мигрировать денежный поток жителей города и это необходимо остановить в кратчайшее время. И помочь в этом сможет именно этот проект, – добавил Ренат Хайруллин.

Директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных добавил также о необходимости перехода к комплексной застройке, вместо точечно стоящих многоэтажек.

– Вопрос по точечной застройке. Какие механизмы предлагаете применить к застройщикам для повышения мер их социальной ответственности?

По словам экс-депутата госсовета Удмуртии Владимира Чепкасова, проблему точечной застройки можно решить лишь при наличии четкого и спланированного Генерального плана, в котором были бы учтены все индивидуальные особенности города. Этот план, к слову, у Ижевска есть, но далек от идеала.

– Вопрос и с застройщиками нужно также решать принципиально. Речь идет о государственно-частном партнерстве, при котором застройщик строит не только свои объекты, но и при участии государства (республики, города) решает в том числе вопросы, связанные с формированиемблагоприятной для жизни инфраструктуры, – добавил Владимир Чепкасов.

Градостроительный план города, считает Михаил Черемных, нужно законодательно принять на несколько десятилетий вперед и проработать эскизы (принципиальные схемы) комплексной застройки городских микрорайонов. И точно так же – по закону – обязывать застройщиков вкладываться в социальную инфраструктуру на прилегающей к новостройкам территории.

– На территории Ижевска есть районы с исторически-сложившейся застройкой территории в виде индивидуального жилищного строительства (частный сектор). Как вы видите будущее данных районов, и какие есть планы благоустройства их?

Ренат Хайруллин считает, что при отсутствии у них исторической значимости, подобные районы нуждаются в реновации. И польза от этого будет, в первую очередь, для их жителей.

– Это могут быть новые жилые кварталы по подобию «европейских проектов» со своими бассейнами, парками и скверами. Если предложить жителям этих районов переехать в качественное жилье со своей социальной, спортивной инфраструктурой, русскими банями, финскими суннами и турецким хамамом, думаю, отказаться от этого будет сложно, – добавил Хайруллин.

Ренат Хайруллин. Фото: Сергей Грачев

Олег Гарин, наоборот, считает, что в ИЖС нет ничего плохого. Одна проблема – благоустройство частного сектора требует больших вложений.

– За последнее время удалось снять вопросы по освещению большей части улиц индивидуальной застройки, решить ряд вопросов газификации. Строительство и ремонт дорог в частном секторе должно быть одним из приоритетов благоустройства. Предложения по включению таких улиц в финансирование по федеральной программе «Комфортная городская среда» направлены в Минстрой Росссии, – добавил спикер Гордумы.

– Какие действия предпримите в направлении создания благоприятной городской среды: парки, скверы, качественные и современные общественные пространства?

Все спикеры сошлись во мнении, что основой создания благоприятных мест для отдыха в Ижевске должны стать федеральные программы. Что, в принципе, уже реализуется. Так, с 2017 года в столице Удмуртии реализуется федеральный проект «Комфортная городская среда», по которому до 2022 года в городу благоустроят ряд общественных пространств (например, в 2017 году обустроен Бульвар Гоголя). Муниципалитет также сотрудничает с предприятиями города, которые софинансируют реконструкции парков, скверов.

– Городским властям необходимо обозначить следующий финансовый периметр Программы: «Республика/ Город – ФЦП (Федеральный источник финансирования) – Частный Бизнес». К примеру, есть некий парк отдыха, где летом бизнес может участвовать в уличной торговле, а зимой – прокатом коньков, – отметил Ренат Хайруллин.

Про проблему бездомных животных

– Как будущий глава города собирается решать проблему численности бездомных животных?

По словам Олега Гарина, необходимо начать с запрета за безнадзорный выгул собак, поскольку зачастую он и приводит к значительному приросту численности животных и эпидемическому риску.

– Необходимо введение учета и идентификации владельческих и бездомных собак, введение массовой стерилизации и вакцинации. Важно улучшить контроль над владением домашними животными и ликвидировать кормовую базу, ограничив доступ животных к мусорным контейнерам, – добавил председатель городского парламента.

Ренат Хайруллин добавил, что решать вопрос нужно цивилизованным путем, открыв, например, муниципальный приют для животных или создать подобный на основе государственно-частного партнерства. Еще одна действенная мера – налог на содержание собак.

– В европейских же странах проблему так (например, Германии налог за заведение собаки 150 евро). Но это не должно стать очередной нагрузкой на граждан. При дальнейшей стерилизации домашнего животного ставка налога резко уменьшается, то есть владелец прямо заинтересован в этой процедуре своего питомца, чтобы не допустить его размножение если вдруг он окажется на улице, – комментирует Хайруллин.

Про экологию и пруд

– Как город будет решать проблему мусора, плавающего в Ижевском пруду? И как в целом будет решаться вопрос с мусором в городе?

По мнению Михаила Черемных, начинать в решении «мусорного вопроса» надо с себя.

– Мне нравится ход, реализуемый в этом городе Куритибе (Бразилия) с 1970-х годов. За мешок мусора горожанам давали билет на транспорт или талон на фрукты и овощи. Для местного населения это стало мощной мотивацией, чтобы утилизировать сначала свой мусор, потом вычистить все, что валялось под ногами. Рыбаки чистили бухты, мусор меняли на праздничные обеды и школьные тетради. Так город получил сотни тысяч рабочих рук, которые обменяли 11 тысяч тонн мусора почти на миллион автобусных билетов и 1200 тонн еды. И сегодня Куритиба – самый чистый город Бразилии, – рассказал Черемных.

Кроме того, во всем мире уже давно реализуется раздельный сбор мусора. Пора и Ижевску перенимать этот опыт, считает Ренат Хайруллин. Один из ближайших примеров – Казань.

– Во всех дворах Казани установлен отдельный прозрачный контейнер для утилизации ПЭТ – тары. Почти в каждом торговом центре установлены емкости для утилизации аккумуляторных батарей. Ничего не мешает сделать такое в Ижевске, – считает кандидат на пост главы города.

Олег Гарин отметил, что с 1 января 2019 года, благодаря работе регионального оператора, контейнеры для раздельного сбора мусора должны будут появиться у каждого многоквартирного дома. Не до конца решен, однако, вопрос с частным секором.

– Что касается частного сектора, то здесь пока что планируется ввести мешки и собирать мусор в машины в определенные дни. Договоры на обслуживание будут заключены с каждым домохозяйством в соответствии с принятыми в регионе тарифами, – добавил Гарин.

Про парковки

– Как планируете решать проблему с парковочными местами в Ижевске, в том числе во дворах? Что планируете делать с теми, кто паркуется на газонах и детских площадках?

Парковки – проблема характерная не только для Ижевска. Она в принципе имеет всероссийский масштаб. И здесь чуть ли не единственным выходом является опять-таки обязать застройщиков, создавать парковочные места вместе с многоэтажками.

– Вопрос с созданием парковок застройщиками необходимо решать на этапе выдачи разрешения на строительство, но это решит проблему только новостроек. Для жителей домов «старого фонда» нужно самими организовать парковочные пространство во дворах, – считает Ренат Хайруллин.

Олег Гарин подчеркнул, что решать проблемы с парковкой на газонах и детских площадок можно будет с помощью штрафов. Соответствующий законопроект Госсовет рассмотрит во втором чтении в сентябре.

Об Общественной палате Ижевска

– Каким образом должна формироваться Общественная палата Ижевска? И нужна ли она?

Общественная палата городу, безусловно, нужна. Но только не в том виде, в котором она существует сейчас. По мнению Владимира Чепкасова, сегодня члены Палаты занимаются внутренними разборками, а не защитой интересов жителей. Проблемы сегодняшнего существованияОбщественной палаты связаны, в первую очередь, с основой ее формирования и полномочиями.

– Считаю, что полномочия Общественной палатыдолжны быть увеличены. Она должна стать первый звеном при обсуждении проекта бюджета Ижевска, а без ее одобрения этот главный финансовый документ не должен выноситься нарассмотрение депутатов. Все законопроекты перед рассмотрением их на сессии Гордумыдолжны согласовываться с общественниками и получать заключения. Тогда в этом органе появляется смысл, – комментирует Чепкасов.

Про чиновников и такси

– Правительство региона перевели траты на автопарк, пользуясь такси. Говорят об экономии. А на чем бы вы в первую очередь решили сэкономить, если бы стали главой города?

– Экономить необходимо на чрезмерно «раздутых» штатных расписаниях муниципальных структур управления и их количестве. Очень много лишних функций и «имитаций бурной деятельности». Освобожденные (сэкономленные) средства необходимо направить на развитие муниципальных учреждений, в том числе, на поддержку их хозяйственной самостоятельности, – ответил Михаил Черемных.

Ренат Хайруллин считает, что действенной мерой по экономии бюджетных средств может стать открытость и прозрачность в бюджетных закупках, создание единого заказчика для дальнейшего проведения муниципальных торгов, определения «правильных» минимальных цен бюджетных контрактов.

Адресные вопросы

Все три адресных вопроса, поступили в адрес Михаила Черемных. Горожан волнуют проблемы нехватки школ, а также будущее исторических зданий Ижевска.

Михаил Черемных. Фото: Сергей Грачев

– Наиострейшая проблема города - нехватка школ, особенно в новых микрорайонах. Как можно решить этот вопрос?

– Есть несколько путей решения данной проблемы: 1) за счет средств федерального бюджета по программе «Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы; 2) за счет инвестиций строительных компаний-застройщиков в социальную инфраструктуру на прилегающей территории; 3) за счет средств консолидированного бюджета Удмуртии, Ижевск при условии выделения соответствующих статей в региональном и местном бюджетах; 4) путем стимулирования строительства негосударственных образовательных учреждений и создания «школ при вузах».

Правильное решение состоит в том, что нужно одновременно двигаться по всем направлениям, создавая систему многоканального финансирования программ развития системы образования, в том числе ее школьной инфраструктуры. Это, в свою очередь, позволит привлекать дополнительные внешние инвестиции в виде грантов на реализацию приоритетных национальных проектов на условиях паритетного финансирования.

– 8 августа исполнилось 100 лет Ижевскому восстанию. В городе до сих пор нет позиции по формату памятного мероприятия или мероприятий. Каким вы видите этот день? Должен ли он стать ежегодным памятным днем для Ижевска?

– Конечно, памятные мероприятия и 8 августа – в день начала восстания, и 8 ноября – в день разгрома восстания - необходимо проводить ежегодно, особенно в юбилейные годы. И надо придавать этим памятным дням общероссийское звучание, и надо налаживать постоянный контакт с потомками ижевских рабочих, оказавшихся за пределами нашей страны.

– Важнейшая проблема развития общественного пространства Ижевска – реновация исторической промышленной зоны. Недавний пожар на заводской башне показал это со всей очевидностью. Ваше видение?

– Историческая промышленная зона должна быть переосмыслена и реконструирована под задачи т.н. Новой (третьей) промышленной революции. Конечно, в бывших корпусах заводов можно размещать и кафе, и гостиницы, и парки развлечений, как делают, например, в Финляндии. Но, на мой взгляд, это поверхностное и малоэффективное решение. Есть энергетика места, что бы ни говорили, и там, где десятилетиями было производство, лучше оставлять производственную специализацию. Разумеется, с изменением продукта и технологий под сегодняшние и завтрашние потребности. В контексте перспективы Ижевска как инновационного города или города-трансферта технологий, лучшее использование исторической промышленной зоны – создание на этих площадях инновационно-технологического центра - «фабрики мысли» с сетью опытно-конструкторских лабораторий и мастерских, в том числе, с приглашением на эту площадку HT-фирм и складывание из них инновационных кластеров.

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