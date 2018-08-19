Чиновник не может быть бизнесменом: что будет с бизнесом кандидата на пост главы Ижевска Константина Сунцова

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-19T09:54:34+03:00

Ранее Сунцов уже заявлял о том, что выйдет из бизнес-процессов

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20 августа станет известно имя главы Ижевска. Депутатам Гордумы предстоит выбор из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, – предпринимателя Константина Сунцова и директора Гуманитарного лицея Михаила Черемных. В случае, если главой станет Черемных, то ему придется покинуть директорское кресло. В случае Сунцова все сложнее – госслужащий (а именно к ним относится должность градоначальника) не может иметь свой бизнес, поэтому Константину придется отказаться от сети салонов красоты, которые он выстраивал годами.

КОМПАНИИ ОТЦУ

В одном из своих недавних заявлений Константин Сунцов уже обозначил решение этого вопроса, как одного из наиболее приоритетных.

– Как владельцу бизнеса мне в первую очередь предстоит выйти из всех бизнес-процессов компании, – отметил кандидат на пост главы Ижевска.

Работу в этом направлении он уже начал. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», 27 июля этого года Сунцов передал свою долю – 100% – ООО «Кама» (парикмахерские услуги и услуги салонов красоты) своему отцу, Андрею Сунцову. Также Андрей Сунцов стал бенефициаром ООО «Арсенал», 100% акций которого Константин Сунцов переписал на него также 27 июля 2018 года. Основной вид деятельности компании – аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

15 августа директором обоих предприятий стала Белова Наталья Андреевна. Ей Сунцов передал свои полномочия руководителя.

Напомним, что ранее, Константин Сунцов уже заявлял о том, что его бизнес, в частности, сети парикмахерских «Прядки в порядке», в состоянии работать самостоятельно.

ЧТО ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ

Константин Сунцов до сих пор остается совладельцем ООО «Лазер про». Компания занимается предоставлением медицинских услуг, в частности, аппаратной косметологии. Доля в уставном капитале Сунцова – 25%. Основным владельцем является Кирилл Попов – 50%, у Зуфара Гарипова 25%.

Сунцов также числится совладельцем женской футбольной команды «Торпедо», однако его доля уставного капитала не указана.

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В ближайший понедельник, 20 августа, в администрации Ижевска пройдет конкурс по выбору главы города. Решением конкурсной комиссии на суд депутатам представят две кандидатуры – предпринимателя Константина Сунцова и директора Гуманитарного лицея Михаила Черемных. Напомним, что кресло главы Ижевска стало вакантным после добровольной отставки Юрия Тюрина, который написал заявление об уходе 3 мая 2018 года.

За кого будут голосовать депутаты гордумы Ижевска

Совсем скоро, 20 августа, станет известно имя нового главы столицы Удмуртии. Градоначальника выберут депутаты Гордумы Ижевска тайным голосованием. Напомним, что в финальный «тур» прошли два кандидата – предприниматель Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Мы спросили народных избранников чья программа им ближе, и за кого они отдали бы свой голос. (продолжение)

Что предлагают Сунцов и Черемных для развития города?

13 человек претендует на должность главы Ижевска. 10 августа они представят свое видение, как должен развиваться город, перед конкурсной комиссией. «Комсомолка» выбрала пять самых интересных программ. (продолжение)