Стратегия на годы вперед или решение текущих проблем: за кого будут голосовать депутаты гордумы Ижевска

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-17T16:46:59+03:00

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Совсем скоро, 20 августа, станет известно имя нового главы столицы Удмуртии. Градоначальника выберут депутаты Гордумы Ижевска тайным голосованием. Напомним, что в финальный «тур» прошли два кандидата – предприниматель Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Мы спросили народных избранников чья программа им ближе, и за кого они отдали бы свой голос.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, ТАКИЕ ОДИНАКОВЫЕ

Депутат фракции «Единая Россия» Константин Котов ответил, что сегодня комментировать голосование преждевременно, однако отметил, как сильно отличаются программы кандидатов.

– Из тех участников конкурса, которые остались, наиболее реалистичная программа у кандидата Сунцова, которая отвечает запросам текущей жизни города. У Михаила Петровича (Черемных. – Прим. ред.) программа более стратегическая, такое идеальное будущее, которое наступит через 25-40 лет, – рассказал Константин Котов.

Руководитель фракции КПРФ Гордумы Ижевска Мария Бобылева пока не решила, за кого голосовать, однако, наоборот, отметила схожесть программ Сунцова и Черемных. По словам Бобылевой, стратегии развития Ижевска у обоих кандидатов имеют общую проблематику и одинаковые варианты выхода из кризисных ситуаций. Но более интересными ей показались предложения директора Гуманитарного лицея. Кстати, Мария Бобылева – член конкурсной комиссии, которая изначально оценивала кандидатов на пост главы города.

– Чем интересна программа Черемных, так это тем, что он строил ее через призму нахождения человека в этой среде, исходя из его потребностей. Он более детально подошел к вопросу. С другой стороны, программа Сунцова более реалистичная и решает проблемы в краткосрочной перспективе. У Черемных она более теоретическая, но с четкой стратегией на многие годы вперед. А это очень важно, – добавила Бобылева.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Депутат фракции КПРФ Дмитрий Сурнин назвал программу Михаила Черемных более фундаментальной, в то время как Ижевску нужно решать текущие вопросы, в том числе в области городского хозяйства.

– Здесь мне ближе программа Константина Сунцова. В программе Михаила Черемных я не увидел, что делать с очисткой дорог, коммунальным хозяйством. А в программе Сунцова все это есть. Он также предложил создать систему единого окна – единой службы, куда бы все вопросы и претензии «стекались». Это неплохая позиция, – считает Сурнин.

Его слова разделяет член фракции «Единая Россия» Альфред Зиннатуллин. Он отметил такой пункт в программе Сунцова, как создание единого закупочного центра.

– Это важная проблема. Одинаковыми закупками [в администрации Ижевска] занимаются разные люди, разные отделы, разные управления, в разное время и по разным ценам. В то время как делать это может одно подразделение. Программа Константина Сунцова более практична и ближе к сегодняшним задачам, – добавил Зиннатуллин.

Сурнин и Зиннатуллин не стали раскрывать имя кандидата, за которого проголосуют 20 августа. Этой же позиции придерживается член фракции «Патриоты России» Вадим Глухов, который сообщил, что окончательное решение фракция примет в понедельник.

3 МЕСЯЦА БЕЗ ГЛАВЫ ИЖЕВСКА

Напомним, что кресло ижевского градоначальника стало вакантным после отставки Юрия Тюрина, который написал заявление об уходе 3 мая 2018 года. Выбрать нового главу столицы Удмуртии хотели в течение месяца – к 12 июня, Дню города.

Однако конкурс, изначально намеченный на 8 июня, не состоялся из-за неявки четырех членов конкурсной комиссии, которая должна была оценить 13 претендентов на высокий пост и представить «финалистов» депутатам Гордумы. Мероприятие пришлось перенести на два месяца – 10 августа, когда решением комиссии в «финал» прошли предприниматель Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. 20 августа, решением депутатского корпуса один из них займет кресло главы Ижевска

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В понедельник, 20 августа, состоится внеочередная сессия городской думы Ижевска, на которой скажут имя нового главы города. Отметим, что 10 августа конкурсная комиссия определилась с основными претендентами на пост градоначальника. Это владелец сети салонов красоты «Прядки в порядке» Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.

- Почему два кандидата? Это решение принимает комиссия. Не все члены с этим согласились, некоторые голосовали, чтобы в финал вышли трое. Но большинство проголосовало за двоих, - прокомментировал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов. (продолжение)

Как долго Ижевск может оставаться без главы города и что будет, если его не выберут?

10 августа в Ижевске пройдет конкурс на пост главы города. Местной Гордуме будут предложены несколько кандидатов, из них и будет выбран новый градоначальник, который приступит к работе к концу августа. Однако, что будет, если голосование не состоится? (продолжение)