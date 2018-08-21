2018-08-21T08:26:12+03:00
Общество

Утро в Ижевске: срыв выборов главы города, двойное повышение тарифов и спасение людей из пожара

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе пока вы спали
Юрий АБАШЕВ
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Алена СелезневаАлена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 августа, понедельник. Столбики термометров будут на отметке +21 градус. Днем ожидаются дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Удмуртии, катаясь на квадроцикле, погиб мужчина (подробнее)

- Знаменитая писательница Марина Москвина приедет в Ижевск (подробнее)

- В Удмуртии погибла 5-летняя девочка, утонув в декоративном водоеме (подробнее)

- Специалисты пока не могут определить природу жидкости, которая разлилась в Алнашском районе Удмуртии (подробнее)

- Ремонт на улице Пойма завершили в Ижевске (подробнее)

Далее с подробностями

Четыре месяца без главы: Когда в Ижевске выберут нового градоначальника?

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В понедельник, 20 августа, депутаты городской думы Ижевска должны были тайным голосованием выбрать нового главу города. Напомним, что уже четыре месяца нет градоначальника. Юрий Тюрин подал в отставку еще в мае этого года (продолжение).

В 2019 году жителей Удмуртии ждет двухэтапное повышение тарифов ЖКХ

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Жителей Удмуртии в 2019 году ждет двухэтапное повышение тарифов ЖКХ – с 1 января и с 1 июля. Причиной станет повышение ставки НДС с 18 до 20%, при этом общий рост тарифов за год не должен превышать целевого значения инфляции в 4% (продолжение).

Прощай, ротонда! Ижевск может лишиться башенки на доме на Горького, 45

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Дом №45 по улице Горького виден издалека - он выделяется небольшой округлой башенкой, установленной на крыше. Эта ротонда неизменно приковывает к себе взгляды прохожих и служит настоящим украшением дома. Увы, в последние годы постройка заметно обветшала, и местные жители боятся, что строение обвалится прямо на головы прохожих (продолжение).

Неравнодушные ижевчане спасли от пожара жителей дома на Ворошилова

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В наше время любую трагедию принято снимать на телефон. И увидев аварию или пожар, многие тянутся к камере, чтобы сделать фото и выгрузить в интернет. Но не в этот раз. 18 августа неравнодушные ижевчане спасли несколько семей от страшной смерти (продолжение).

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