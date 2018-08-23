Утро в Ижевске: будут ли Сунцов и Черемных вновь баллотироваться на пост главы города, несчастный случай на охоте и новый аттракцион в Летнем саду

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-23T07:20:47+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 23 августа. За окном +10, днем ожидается повышение температуры до +16. Желаем вам хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

В Удмуртии пропал 12-летний ребенок (подробнее)

В Удмуртии поздравили ветерана, участника Курской битвы (подробнее)

В Ижевске под колеса автомобиля попала 12-летняя девочка, она скончалась (подробнее)

В Ижевске начали ремонт улицы Увинская (подробнее)

В Ижевске приватизируют часть старинного дома середины XIX века (подробнее)

Далее с подробностями

Примут ли Константин Сунцов и Михаил Черемных участие в конкурсе на главу Ижевска и когда пройдет новый отбор?

Сайт главы и правительства Удмуртии

Главу Ижевска по-прежнему не выбрали, а значит – скоро в городе объявят новый конкурс по выбору градоначальника. Кто сможет участвовать в нем, разбиралась «Комсомолка» (продолжение).

Житель Удмуртии мог погибнуть на охоте из-за сломанного ружья?

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В Увинском районе произошел несчастный случай на охоте - мужчина подстрелил своего товарища. Охотники всеми силами пытались его спасти, но он скончался в реанимации. «Комсомолка» выяснила обстоятельства произошедшего (подробнее).

Таких только два: В Летнем саду Ижевска открывается новый аттракцион «Тополь»

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Уже через две недели в Летнем саду на улице Максима Горького в Ижевске появится новый аттракцион «Тополь». Это стрела высотой около 50 метров. На ней смонтированы кабинки, которые поднимаются и опускаются по всей длине стрелы (продолжение).