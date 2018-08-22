Примут ли Константин Сунцов и Михаил Черемных участие в конкурсе на главу Ижевска и когда пройдет новый отбор?

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-22T11:03:39+03:00

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Главу Ижевска по-прежнему не выбрали, а значит – скоро в городе объявят новый конкурс по выбору градоначальника. Кто сможет участвовать в нем, разбиралась «Комсомолка».

КТО СМОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ НА КОНКУРС?

Принять участие в конкурсе смогут как абсолютно новые кандидаты, так и те, кто проходил предыдущий отбор. Сама процедура не изменится: сначала конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами, отобрав лучших. Окончательное же решение примут депутаты Гордумы, проголосовав за одного из них. Состав конкурсной комиссии также останется неизменным.

КОГДА ПРОЙДЕТ КОНКУРС?

В соответствии с уставом Ижевска Гордума должна собраться на внеочередную сессию и объявить новый конкурс в течение месяца. Минимальный срок, данный на проведение конкурса – 20 дней. Но когда это произойдет – пока неясно.

БУДУТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ ТЕ ЖЕ КАНДИДАТЫ?

Во время тайного голосования за главу Ижевска шесть бюллетеней оказались испорченными. Фото: Архив

Большинство кандидатов на пост главы города, до которых нам удалось дозвониться, сообщили, что планируют участвовать в новом конкурсе.

Например, предприниматель Константин Сунцов, которому не хватило 5 голосов для признания голосования действительным и победы с последующим занятием кресла главы Ижевска. Он отметил, что его концепция оперативных мероприятий, которые нужны городу здесь и сейчас, останется неизменной. Это социальная инфраструктура, отопительный сезон, бюджет. По словам Константина Сунцова, мероприятия рассчитаны на два года и станут своего рода заделом на последующие пять. Напомним, что в случае избрания, он проработает главой до 2020 года, после чего может быть выбран повторно.

Оставит свою программу неизменной и замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин. А вот один из кандидатов, Рамиль Ямилов отметил, что скорректирует часть мероприятий из его программы.

– С учетом того, что все это будет, скорее всего, уже в октябре [конкурс], мне придется перенести некоторые предложения на 2019 год. Бюджет к тому времени будет уже принят, часть сезонных мероприятий пройдет. Но основные тезисы – инвентаризация, сокращение штата госслужащих – я оставлю, – сообщил Ямилов.

Аналогичная позиция у предпринимателя, экс-депутата Госсовета Удмуртии Владимира Чепкасова. К его программе, костяком которой является административная реформа и работа с МУПами, добавится аспект, связанный с возможными изменениями Ижевска. Речь идет, в том числе, о работе над внешним видом столицы.

Достаточно серьезные изменения потерпит программа замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олега Овчинникова. По его словам, он добавит в нее важную часть по удержанию и сохранению молодежи в Ижевске.

А вот замдиректора по партнерским продажам Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан Ренат Хайруллин внесет правки в концепцию развития города в части инфраструктуры.

– Необходимо пролоббировать интересы республики в Минэкономразвития России в части продолжения ветки ВСМ (высокоскоростной магистрали) Казань – Москва, так как после Казани она пойдет на Екатеринбург. И здесь очень важно добиться, чтобы ее связали через Ижевск, – привел пример Хайруллин.

Адвокат Алексей Ялунин, пенсионерка Ольга Гуленок и ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова Кирилл Кондаков пока не решили, примут ли они участие в новом конкурсе.

К сожалению, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, который набрал 10 голосов 20 августа, отказался комментировать возможное участие в новом конкурсе, отметив, что сможет поговорить об этом к середине сентября. Не стал комментировать ситуацию и председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, также участвовавший в предыдущем конкурсе и занявший третье место по результатам конкурсной комиссии.

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