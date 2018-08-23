Сертификаты на кружки в Ижевске: как записать ребенка в нужную секцию и что делать, если мест нет?

СЕГОДНЯ 12:27 2018-08-23T10:47:32+03:00

Если в выбранном кружке нет места, посмотрите наличие свободных мест в других учреждениях Фото: Диля Ахмадишина

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С 1 августа в Удмуртии начали выдавать сертификаты на дополнительное образование. Как проходит процедура выдачи сертификата? С какими трудностями сталкиваются родители? Вместе с мамой 7-летнего Никиты мы протестировал систему.

Сертификат выдали за 5 минут

– Мы пришли получать сертификат в ближайшую к дому школу на улице Барышникова, – рассказывает мама 7-летнего Никиты Татьяна Коновалова. – В коридоре второго этажа была живая очередь из родителей, кто-то пришел с детьми. Мы спросили, кто последний, и оказались шестыми.

По словам ижевчанки, в среднем на получение сертификата уходит не более 5 минут. Но иногда родителям приходится стоять в очереди. Причин, как говорят сами специалисты, две: кто-то пытается пройти без очереди, что приводит к задержке, или у родителей остается очень много вопросов, и на консультацию уходит примерно 15 минут. Татьяна Коновалова потратила на получение сертификата около 1,5 часов.

На сайте допобразование18.рф зарегистрировано около тысячи учреждений по всей УдмуртииФото: Диля Ахмадишина

Запись в кружки началась, но не все готовы

20 августа на сайте допобразование18.рф стартовала запись в сами кружки.

– Я зашла на сайт в тот же день, когда стартовала запись. В личном кабинете сразу же отражается номинал сертификата. В моем случае это 3 695 рублей.

Здесь же указано, что этой суммой я могу оплатить кружки до 31 декабря 2018 года, а потом будет новое зачисление.

Многие родители уже воспользовались порталом и записали детей в желанные кружки. Но наша героиня столкнулась с проблемой: в Устиновском районе кружки есть, но записаться в них пока нельзя.

– Я хотела записать сына на робототехнику, но ни в моем районе, ни в ближайших записи нет. Я позвонила по указанному на сайте номеру, и мне сказали, что запись на эти направления еще не открыта, – рассказывает Татьяна Коновалова.

Специалисты отмечают, что родители могут самостоятельно дойти до интересующего их кружка и записаться там.А если там вас отправят на сайт, то можно смело обращаться к директору учреждения, так как на месте записывать должны всех желающих, если есть свободные места.

Кстати, в последние годы многие родители отправляют своих детей в детский технопарк «Кванториум», где ведется обучение по техническим и инженерным специальностям. Туда запись начинается тоже 20 августа, количество мест там ограничено. Но если вы не успели, не беда.

– У тех, кому не хватит места для начала занятий с 1 сентября, также примут заявление на зачисление. Возможность обучаться в «Кванториуме» может появится уже в сентябре, поскольку в первый месяц занятий происходит отсев среди занимающихся: кто-то понимает, что ошибся с выбором, кому-то не подходит расписание занятий, – сообщил в пресс-службе Минобрнауки Удмуртии.

Еще одна волна записи будет в январе 2019 года. Также ребят можно отправить учиться там платно.

Фото: pixabay.com

Как получить?

Сертификаты выдаются в уполномоченных организациях, чаще всего школах. В Ижевске, например, открыто 30 мест, куда могут обратиться родители.

Шаг 1: Предоставить пакет документов. Специалист вносит данные в компьютер самостоятельно.

Документы (обязательно оригиналы):

- свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет – паспорт)

- паспорт родителя

- СНИЛС ребенка

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (для детей до 14 лет, не имеющих паспорта)

Шаг 2: Расписаться в бумажном заявлении с двух сторон (специалист распечатает его на месте).

Шаг 3: На отдельном листочке указать свой номер телефона и адрес электронной почты.

Шаг 4: Тут же родитель получает бумажный сертификат с идентификационным номером, логином и паролем для входа с личный кабинет.

Шаг 5: В этот же день на электронную почту приходит письмо об успешной регистрации на сайте и создании реестровой записи с номером сертификата.

Шаг 6: Используя полученный логин и пароль, войдите на сайт допобразование18.рф.

Шаг 7: Записать на кружки можно с 20 августа, на портале-навигаторе допобразование18.рф.

Шаг 8: Зайдя на сайт, родители увидят список кружков, которые можно оплатить по сертификату, а также те, которые будут доступны бесплатно для вашего ребенка.

Будь в курсе

Сертификат получит каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Это идентификационный номер из 10 цифр, который выдает система. Стоимость сертификата определяется каждым муниципалитетом и варьируется от 9 до 14 тысяч рублей на один учебный год.

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