Утро в Ижевске: обращение Путина по пенсионной реформе, новый министр внутренних дел республики и смерть новорожденного в роддоме

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-30T07:17:45+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 августа, четверг. В Ижевске пасмурно. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Ижевске следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного (подробнее)

Назначили временного руководителя МУП «ДРЭУ» в Ижевске (подробнее)

В Удмуртии утвердили министра промышленности и торговли (подробнее)

Реконструкция пешеходного перехода на ул. Удмуртской планируется в Ижевске (подробнее)

Далее с подробностями

Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

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Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир (продолжение).

Алексей Попов стал министром внутренних дел Удмуртии

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Указом президента России от 28 августа 2018 года назначен новый министр внутренних дел Удмуртии. Им стал полковник полиции Алексей Попов. Ранее он являлся заместителем начальника УМВД России по Архангельской области - начальником полиции (продолжение).

Долги и здоровье: почему Алексей Красноперов покинул пост руководителя МУП «ДРЭУ» Ижевска

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Директор дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) Алексей Красноперов сообщил о своем уходе. Соответствующее заявление о том, что он не будет продлевать трудовой договор, Красноперов сделал на странице в Facebook. Причина его ухода проста – многомиллионные долги муниципалитета перед компанией, а также неисполнение администрацией обязательств по финансированию выполненных работ (продолжение).

В Удмуртии появились «круги на полях от НЛО»

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В Завьяловском районе оригинально сделали детскую площадку. Новая площадка появилась в муниципальном образовании «Вараксино» и сразу же притянула внимание общественности. Дело в том, что она больше стала похоже на поле с кругами от неопознанных летающих объектов или на посадочную площадку для вертолетов – на газоне выложили асфальтом круги (продолжение).