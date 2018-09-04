Закрыть и перезапустить под новым юрлицом: какая судьба ожидает завод «Ижметмаш»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-04T17:03:37+03:00

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С 16 августа в Удмуртии началась ликвидация АО «Ижметмаш». В течение августа оттуда уволили 802 работника. По словам первого вице-премьера республики Александра Свинина, на предприятии остаются более 100 человек, которые обеспечивают жизнедеятельность завода. Между тем правительство ждет решение от собственника – ПАО «Татнефть» – о будущем «Ижметмаша».

НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ

С 16 августа началась ликвидация АО «Ижметмаш», в связи с чем в течение месяца с предприятия уволили 802 человека. Приказ о сокращении они получили еще в мае этого года. Все это время почти половина из них находилась в частично оплачиваемом отпуске, а на 8-часовой рабочий день выходили лишь те, чья деятельность была связана с механическим и литейным производством. По информации регионального Минпромторга, еще 133 сотрудника остаются работать на неполный рабочий день, чтобы обеспечивать жизнедеятельность завода.

По словам бывшего конкурсного управляющего Альберта Банных, ликвидация такого крупного предприятия длиться в среднем – год-два. При этом процедуру можно остановить в любой момент, если появится инвестор, готовый вложиться в предприятие. В республиканском Минпромторге отметили, что «правительство региона совместно с собственником «Ижметмаша» прилагает все усилия для возобновления производства и создания нового предприятия в ближайшее время».

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин также добавил, что шансы сохранить завод на плаву есть всегда.

– За полгода мы смогли показать «Татнефти», что завод конкурентоспособен. Мы выполнили все обязательства по реализации дорожной карты, в частности, по поиску инвесторов, новых заказов. Сейчас мы ожидаем финального решения от собственника. Надеемся, что ясность появится в этом деловом сезоне. Но интерес к заводу большой, поэтому не вижу никаких проблем с тем, чтобы завод в любом случае при любом сценарии развивался дальше, – добавил Свинин.

Напомним, что дорожная карта по развитию «Ижметмаша» была подписана 13 марта 2018 года между правительством Удмуртии и руководством «Татнефти». Мера предполагала дозагрузку производственных мощностей предприятия и увеличение объемов производства до 3 млрд рублей. Это позволило продлить работу завода еще на полгода и выполнить обязательства перед трудовым коллективом по выплату зарплаты.

– Это позитивно для сотрудников предприятия. Благодаря проделанной работе срок сокращения удалось перенести с февраля на август, практически на полгода, – отметил первый вице-премьер.

Напомним, что ранее, работу предприятия планировали полностью перезапустить под новым юридическим лицом 9 июля.

КАК ВСЕ БЫЛО

Проблемы у «Ижметмаша» начались еще в середине 2017 года, когда его акционеры в лице банков «Ак Барс» и «Зенит» приостановили кредитование предприятия. Это привело к тому, что на заводе отключили газ и прочие ресурсы, после чего выпуск продукции был приостановлен. По данным на ноябрь 2017 года, «Ижметмаш» должен был только за газ около 56 миллионов рублей. Тогда же появилась информация, что генеральный директор предприятия планирует уволить более 800 человек с января 2018 года, а сам завод могут признать банкротом после иска одного из кредиторов.

Решать проблему пришлось непосредственно республиканскому правительству. 29 ноября на экстренном совещании у главы Удмуртии Александра Бречалова впервые озвучили возможные планы по выходу из кризиса за счет реструктуризации, которую проведет бенефициар ПАО «Татнефть» [в ПАО входят банки-акционеры «Ижметмаша»]. Как отметил на совещании Бречалов, «Ижметмаш» – частная компания: «Я не имею права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность вашего предприятия, вашего бизнеса».

Итогом работы стало сохранение рабочих мест и подписание вышеупомянутой дорожной карты.

СПРАВКА

АО «Ижметмаш» создано в 2011 году на базе производственных площадей ОАО «Буммаш». Предприятие имеет замкнутый цикл машиностроительного производства – от выплавки жидкого металла до сборки готовых механоизделий. В состав предприятия входят полноценные металлургическое и машиностроительное производства.

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