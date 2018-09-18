Утро в Ижевске: итоги ремонта дорог и разрисованная набережная

СЕГОДНЯ 07:23 2018-09-18T07:27:00+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе утро, Ижевск! На календаре 18 сентября, вторник. Сегодня нас ждет дождливый и прохладный – всего до +14 градусов, день. Однако пусть погода никаким образом не влияет ни на ваше настроение, ни на ваше самочувствие! «Комсомолка» желает вам доброго и продуктивного дня.

А пока короткие новости:

В сентябре 2019 года завершат строительство ЖК «Родниковый край» под Ижевском

«Яйцом по груди»: В Ижевске лжецелительница похитила у женщины золотую цепочку с кулоном

В отношении предпринимателя, завезшего зараженную птицу в Удмуртию, возбудили уголовное дело

Жителей приглашают обсудить итоги ремонта дорог в Ижевске

Установили природу жидкости с едким запахом, которая разлилась в Алнашском районе Удмуртии

Многодетные семьи Удмуртии могут получить льготы на транспортный налог

Врача из Удмуртии подозревают во взятке за незаконную выдачу больничного

Новости с подробностями:

Итоги ремонта дорог

Сданы последние дорожные объекты, ремонтируемые в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».Фото: Архив КП

В Ижевске сданы последние дорожные объекты, ремонтируемые в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Речь идет о 63 участках дорог в столице и республике – это порядка 115 км уложенного асфальта, десятки колодцев, сотни метров тросовых ограждений и пр. Об итогах масштабных работ – в нашем материале (подробнее)

Площадка из металлолома

Тренажеры должны были отправиться на металлоломФото: Диля Ахмадишина

В Ижевске появилась уникальная площадка, составленная из оборудования и тренажеров, предназначенных для сдачи на металлолом. О предприимчивости и находчивости ижевчан – в нашем материале (подробнее)

Всплывший труп

ИГГС

В водоеме на улице Ворошилова обнаружили тело 50-летнего мужчины. На его теле не обнаружили признаки насильственной смерти, личность и обстоятельства смерти не установлены. Известно, что смерть наступила сутки-двое назад (подробнее)

Яркий город

Художники разрисуют порядка 100 парапетов-полотенФото: Архив КП

На набережной ижевского пруда появится стрит-арт галерея под открытым небом. Художники разрисуют порядка 100 парапетов-полотен – на них появится надпись «Ижевск – столица мира», портреты людей и различные иллюстрации. Открытие состоится 19 сентября (подробнее)