В Ижевске завершается запись детей в кружки и секции по сертификату

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-26T13:40:49+03:00

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В Ижевске завершается запись детей в кружки по сертификату. Всего перед началом учебного года в столице Удмуртии выдали 63 281 сертификат, из которых 4 872 - персонифицированные.

- Персонифицированные сертификаты нужны тем, кто выбрал сертифицированную программу дополнительного образования как в государственных учреждениях, так и в частных. Эти программы перечислены в интернет-навигаторе в Личном кабинете. То есть в эти кружки деньги поступают тогда, когда ребенок приходит к ним с сертификатом. В остальные кружки - детские школы искусств, спортивные и музыкальные школы, центры детского творчества, школы - деньги перечислены сразу, напрямую. То есть ребенка там обучают по госзаказу, - объяснил специалист Регионального модельного центра дополнительного образования детей Максим Дерябин.

Так, персонифицированный сертификат может вообще не понадобиться ребенку. Допустим, в семье два ребенка. Один из них идет в музыкальную школу и на кружок робототехники в «Кванториум». Обе эти программы уже получили финансирование от города, поэтому ребенку здесь не нужно «доплачивать» сертификатом.

Второй ребенок, к примеру, посещает музыкальную школу и робототехнику в ЦДТ. Музыкальная школа уже получила финансирование от государства, а второй кружок получит деньги только тогда, когда ребенок придет туда с сертификатом. Такой сертификат и становится персонифицированным.

- Средства на дополнительное образование выделяются из бюджета города. Часть денег поступает напрямую в кружки, часть - закрепляются за сертификатами. То есть эта часть денег находится в подвешенном состоянии: деньги попадут туда, куда придет ребенок. Мы не можем все средства закрепить за сертификатами, чтобы учреждения не остались совсем без денег. Например, если город выделил 100 тысяч рублей на допобразование, то около 90 тысяч пойдут сразу в учреждения, 10 тысяч придут туда только с сертификатами, - отмечает Максим Дерябин.

Однако не каждый родитель сможет воспользоваться персонифицированными сертификатами, поскольку на них выделяется лишь малая часть денег. Сейчас, когда еще не все средства по сертификатам дошли до кружков, в Личном кабинете родители видят сумму в 3 685 рублей. Когда все выделенные деньги «дойдут» с сертификатами в учреждения, в Личном кабинете родители увидят 0.

- Это не значит, что ребенок больше не сможет посещать кружки. Дети, которые успели воспользоваться персонифицированными сертификатами, будут заниматься до конца учебного года. А те, кто не успел воспользоваться ими, могут также прийти в учреждения и записать туда ребенка - его будут обучать по госзаказу, за счет тех средств, что пришли от города напрямую. Но здесь надо учитывать, что уже не везде есть свободные места, - говорит Максим.

Отметим, с 1 января 2019 года в Личном кабинете появится информация о средствах, которые будут запланированы уже на следующий учебный год - 2019-2020. О том, когда начнется запись в кружки на следующий учебный год, станет известно позднее.

Обязательно ли получать сертификаты?

Сертификаты на дополнительное образование нужны тем, кто хочет получать это самое дополнительное образование. Без документа записаться в кружки и секции не получится. Однако записываться в кружок после получения сертификата также не обязательно.

- Когда родитель получает сертификат, для государства это такой «знак», что ребенок нуждается в дополнительном образовании. Например, живут в городе 100 тысяч детей. 80 тысяч из них получили сертификаты, но только 50 тысяч детей записались в кружки. Государство понимает, что еще 30 тысяч детей хотят учиться в музыкальных и спортивных школах, посещать кружки и секции, - объяснил специалист Регионального модельного центра дополнительного образования детей Максим Дерябин.

Сертификаты позволяют муниципалитетам объективно оценивать охват дополнительным образованием детей и стимулировать работу педагогов.

- Сертификаты нужны учреждениям для отчетности. Приведем пример. В кружок бисероплетения ходит всего 5 человек, а педагог получает зарплату за обучение 25 человек. И ему это выгодно. А теперь если в этот кружок записалось 5 детей, то у учреждения и будет только 5 сертификатов, и педагог уже не сможет получать зарплату за еще 20 детей, - добавляет Максим Дерябин.

Что такое сертификат и как его получить?

- Сертификат представляет собой идентификационный номер из 10 цифр, который выдает система. Стоимость сертификата определяется каждым муниципалитетом и варьируется от 9 до 14 тысяч рублей на один учебный год. Соответственно, каждый год эта сумма будет обновляться. Важно понимать, что это - «неживые» деньги, и родители не смогут подержать их в руках. Но ими можно будет «голосовать», выбрав определенный кружок и программу дополнительного образования, - комментирует Римма Бякова, руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей.

Сертификаты начали выдавать 1 августа. Чтобы его получить, нужно прийти с документами на ребенка и их копиями в уполномоченную организацию. Подать документы на получение сертификата можно, когда ребенку исполнится 5 лет. Продлевать сертификат не нужно - его получают один раз и до 18-летия чада.

Какие документы нужны:

– свидетельство о рождении ребенка или паспорт (если ему уже есть 14 лет);

– документ, удостоверяющий личность родителя ребенка;

– документ, который свидетельствует, что ребенок проживает именно в этом районе;

– дополнительный документ, если у ребенка есть ограничение по здоровью.

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