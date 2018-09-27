Утро в Ижевске: изменение логотипа ХК «Ижсталь», перезапуск производства «Ижметмаш» и паспорт Цоя за 9 миллионов рублей
Доброе утро, Ижевск! На календаре 27 сентября, четверг. Сегодня нас ждет небольшой дождь, температура +10...+12 градусов. Рабочая почти заканчивается, и мы надеемся, что вы полны сил и энергии!
Предлагаем вам новости одной строкой:
- Производство завода «Ижметмаш» перезапустят в конце октября этого года (продолжение).
- Виновника взрыва в доме на Удмуртской в Ижевске могут отправить в больницу (продолжение).
- Паспорт Виктора Цоя продали с аукциона за 9 миллионов рублей (продолжение).
- Будет ли меняться эмблема хоккейного клуба из Ижевска «Ижсталь»? (продолжение).
- В Удмуртии мужчина устроил кровавую бойню в сарае с животными (продолжение).
- Жительница Удмуртии пыталась найти свою любовь на передаче «Давай поженимся!» (продолжение).
А теперь с подробностями:
Кружки по сертификату
Кружки по сертификату
В Ижевске завершается запись детей в кружки и секции по сертификату. Теперь заявки можно подать только в финансируемые городом учреждения. Подробнее об этом в нашем материале (продолжение).
Служба по контракту
Служба по контракту
«Комсомолка» выяснила, сколько можно заработать в армии и что ждет молодых людей, подписавших контракт (продолжение).
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