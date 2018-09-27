2018-09-27T06:48:39+03:00
Общество

Утро в Ижевске: изменение логотипа ХК «Ижсталь», перезапуск производства «Ижметмаш» и паспорт Цоя за 9 миллионов рублей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 27 сентября, четверг. Сегодня нас ждет небольшой дождь, температура +10...+12 градусов. Рабочая почти заканчивается, и мы надеемся, что вы полны сил и энергии!

Предлагаем вам новости одной строкой:

- Производство завода «Ижметмаш» перезапустят в конце октября этого года (продолжение).

- Виновника взрыва в доме на Удмуртской в Ижевске могут отправить в больницу (продолжение).

- Паспорт Виктора Цоя продали с аукциона за 9 миллионов рублей (продолжение).

- Будет ли меняться эмблема хоккейного клуба из Ижевска «Ижсталь»? (продолжение).

- В Удмуртии мужчина устроил кровавую бойню в сарае с животными (продолжение).

- Жительница Удмуртии пыталась найти свою любовь на передаче «Давай поженимся!» (продолжение).

А теперь с подробностями:

Кружки по сертификату

Кружки по сертификату

Кружки по сертификату

В Ижевске завершается запись детей в кружки и секции по сертификату. Теперь заявки можно подать только в финансируемые городом учреждения. Подробнее об этом в нашем материале (продолжение).

Служба по контракту

Служба по контракту

Служба по контракту

«Комсомолка» выяснила, сколько можно заработать в армии и что ждет молодых людей, подписавших контракт (продолжение).

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