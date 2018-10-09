Новый «Италмас». Что ждет пассажиров в двухэтажных поездах Ижевск-Москва?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-09T11:09:53+03:00

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Из фирменного поезда «Италмас» исчезнет плацкарт. Уже в начале декабря РЖД запустит новые двухэтажные составы из Ижевска в Москву, в которые войдут лишь купейные вагоны. Какие преимущества и недостатки у новых поездов, разбиралась «Комсомолка».

ЧТО ЖДЕТ ПАССАЖИРОВ?

Поезда с двумя этажами далеко не новинка – они уже курсируют по маршрутам «Ростов-на-Дону — Адлер», «Кисловодск — Москва», «Москва — Казань», «Москва — Адлер», «Москва — Санкт-Петербург» и др. По маршруту Ижевск-Москва новые составы начнут работать после 9 декабря - билеты на них уже поступили в продажу.

Известно, что в новые составы будет входить 13 двухэтажных купейных выгона, рассчитанных на 64 места. В каждом купе будут спальные места, стол, зеркала, полочки для мелких вещей и лестницы для подъема пассажиров на верхнее место.

Все вагоны будут оборудованы кондиционерами, четырьмя биотуалетами, системой видеонаблюдения и специальными купе для людей с ограниченными возможностями. Будет также подъемник для колясок, расположенный в штабном вагоне. Останется в поезде и вагон-ресторан на 44-48 мест.

ДАВАЙТЕ СРАВНИМ!

Что изменится? В первую очередь, цена билета и время в пути.

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ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПОДЕШЕВЕЮТ БИЛЕТЫ?

Новые двухэтажные поезда входят в программу «Динамического ценообразования». Граждане будут иметь возможность приобрести билеты по минимальной цене на конкретную дату. А уже далее, по мере заполнения мест в вагонах поезда и в случае высокого спроса на конкретную дату, тариф будет расти.

КСТАТИ

Как еще можно добраться до Москвы и за сколько?

- самолет из Ижевска (от 3353 рублей);

- самолет из Нижнекамска (от 2413 рублей);

- поезд из Агрыза (купе от 3308 рублей, плацкарт от 1270 рублей);

- поезд из Балезино (купе от 3754 рублей, плацкарт от 1318 рублей).

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