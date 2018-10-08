Перекопам - бой! Когда в Ижевске завершится сезон земляных работ?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-08T10:57:59+03:00

Раньше вдоль дома пролегала воздушная теплотрасса, рядом с которой проходила асфальтированная тропинка. Теплотрассу спрятали под землю, а вот тропинку не вернули. Фото: Архив КП

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Жители 32-го дома на улице Новостроительной негодуют - в прошлом году территорию около их дома перекопали, но до сих пор не благоустроили. Увы, они не одиноки в этой проблеме - по данным проведенного нами опроса*, примерно 43% жителей ждут, что в их дворе ликвидируют перекоп. Кто и когда это должен делать, разбиралась «Комсомолка».

СЛОМАЛА РУКУ НА ТРОПИНКАХ

Как нам рассказал председатель совета дома №32 Павел Косолапов, раньше рядом с их домом проходила воздушная теплотрасса. В прошлом году ее спрятали под землю, но сроки благоустройства территории коммунальщики сдвигали трижды по самым разным причинам: сначала обещали все привести в порядок к 25 мая 2018 года, потом получили отсрочку до 1 июля, потом - до 1 сентября.

Однако до сих пор на участке ничего не изменилось - подходов к дому как не было, так и нет. Если раньше здесь пролегала заасфальтированная тропинка, то теперь в дождь тропинки превращаются в месиво. Жителям приходится идти прямиком по грязи или обходить этот участок за много метров. А одна из местных бабушек даже сломала руку, споткнувшись на перерытых тропинках. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Местные жители ждут благоустройства перекопа с 2017 годаФото: Архив КП

- 2 октября мы с нашей управляющей компанией даже дошли до прокуратуры и написали жалобу. Кто-то же должен ответить за эти перекопы! - возмущается Павел Косолапов. - Ответа мы пока не получили.

ПРОБЛЕМУ СКОРО РЕШАТ

Тем временем в компании ООО «Удмуртские коммунальные системы» пояснили - это единственный перекоп, оставшийся с прошлого года. Благоустроить его планируется до 15 ноября 2018 года. Принимать участок будет комиссия, в которую войдут, помимо представителей городской администрации и администрации Ленинского района, председатели четырех близлежащих домов, их управляющие компании, а также представительство лицея №45 и детского сада №233.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовали 169 человек

Кстати, по данным компании, на сегодня имеется 207 незакрытых перекопов с невыполненным благоустройством после проведения земляных работ. На 29 участках сегодня устраняют повреждения на сетях, а на 87 - выполняется благоустройство. Остальные же участки восстановят в соответствии с теми сроками, которые указаны в разрешениях на производство земляных работ. Зависеть они будут от сложности и объема работ.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Сообщить о неблагоустроенном перекопе можно по горячей линии ООО «УКС»: 903-579, 8-965-849-91-53, 8-963-540-13-94 или через сайт www.udmks.ru в разделе «Диспетчерская».

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