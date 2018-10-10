Кто и почему ликвидирует пешеходные переходы в Ижевске?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-10T11:00:46+03:00

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Почти каждую неделю на сайте администрации Ижевска появляются распоряжения о ликвидации пешеходных переходов. IZHLIFE посетил 6 мест, где раньше были «зебры», и узнал, что думают об их исчезновении ижевчане.

Помогали нам в эксперименте молодая мама Александра Букреева и ее маленький сын, а также кандидат технических наук, доцент ИжГТУ Валерий Кулагин.

Улица 9 Января (напротив дома №142 по ул. Воткинское шоссе)

Первой точкой, куда мы отправились, стала улица 9 Января шоссе. Там совсем недавно убрали нерегулируемый пешеходный переход. Как нам ответили в городской администрации, «зебра» исчезла по предписанию ГИБДД.

Валерий Кулагин, который, кстати, долгое время работал в ГИБДД, полностью согласен с решением бывших коллег.

Александра считает, что переход здесь убрали целесообразно. До следующего регулируемого пешеходного – рукой податьФото: Диля Ахмадишина

– Очень опасный был переход, я там сам постоянно езжу. Его самый главный минус был в том, что большая ширина проезжей части и переход недостаточно освещался в темное время суток, – прокомментировал эксперт.

Особых трудностей из-за ликвидации этого пешеходного перехода не возникло и у Александры.Единственное, что на другой стороне дороги есть остановка общественного транспорта (остановка «Баня»). Но до нее даже маме с коляской можно спокойно дойти, ведь совсем рядом есть переход со светофором. Покрытие тротуара маме тоже понравилось: по ровной поверхности коляска ехала отлично.

Кстати, помимо регулируемого пешеходного перехода там есть и нерегулируемый (если идти в сторону улицы Дзержинского). Правда, идти до него молодой маме пришлось около 6-7 минут.

Улицы 5-я и 6-яПодлесные

Следующая остановка – улицы 5-я и 6-я Подлесные (напротив домов №23 и 31 по улице 30 лет Победы). Новость о ликвидации здесь пешеходных переходов вызвала большой резонанс среди горожан.

Многие подумали, что это те две «зебры», которые непосредственно ведут ко входу в школу №35, но это не так. На этих улицах было по два перехода: один у входа в школу (с «лежачим полицейским»), а второй чуть ниже. Вот именно нижние и убрали.

По сообщению администрации города, переходы там ликвидировали из-за того, что расстояние между ними составляло менее 90 метров, а это не соответствует существующим стандартам.

Оба пешеходных перехода, ведущих в школу, остались на месте. Дети и мамы с колясками, например, могут без всяких препятствий там пройтиФото: Диля Ахмадишина

– С ликвидацией этих пешеходных переходов я тоже согласен, так как интенсивность движения на этих улицах небольшая, тем более есть «лежачие полицейские», – прокомментировал Кулагин.

Кстати по рассказам местной жительницы Ларисы, дети по привычке там бегают. Их не смущает даже то, что двери школьного забора в том месте закрыты: они их просто перелазят. В целом же на «зебрах», ведущих в учебное заведение, все спокойно: водители останавливаются и пропускают пешеходов.

Оба перехода у школы также оборудованы «лежачими полицейскими»Фото: Диля Ахмадишина

Улица Клубная (напротив дома №44)

Еще одна точка, на которую мы обязательно решили съездить, улица Клубная (напротив дома №44, остановка «Селтинская»). «Зебру» убрали еще в конце мая, но местные жители продолжали там бегать по привычке, пока 19 июня на этом переходе не сбили молодую девушку.

После этого случая там установили ограждения, а на асфальте появилась надпись «Внимание! Переход закрыт!». В администрации ликвидацию пешеходного перехода объяснили тем, что ближайшие переходы находятся в 300 метрах – на перекрестках с Мужвайской и Новостроительной.

Местные уже привыкли, что «зебры» в привычном для них месте больше нет и спокойно идут до ближайших регулируемых. Это, конечно, занимает около 7 минут, вместо 2-3 как раньше, но главное то, что теперь здесь никого не сбивают. Нашей молодой маме Александре этот переход тоже показался опасным, а дойти до следующего ей не составило труда.

Сейчас бывшее место пешеходного перехода огороженоФото: Диля Ахмадишина

– Это был очень опасный пешеходный переход. Убрали его целесообразно, с этим я согласен, но о пешеходах подумали не до конца, – отмечает эксперт Валерий Кулагин.– На мой взгляд, логичнее было в этом случае перенести остановку «Улица Селтинская» (по направлению в центр) и сделать ее прямо напротив остановки, которая находится на противоположной стороне (по ходу движения в машиностроитель). Однако для этого все-таки стоит подробнее изучить все объекты притяжения.

Улица Гагарина (остановка «Московская»)

Завершающей точкой нашего объезда стала улица Гагарина и, пожалуй, самый нашумевший ликвидированный пешеходный переход. Его убрали еще летом 2017 года, но споры по этому поводу идут до сих пор.

За несколько минут, которые мы провели там, на наших глазах дорогу по бывшей «зебре» пробежали три человека. А все потому, что напротив автобусной остановки останавливается трамвай.

– Здесь вроде как хотели избежать заторов, потому что сначала автомобилисты пропускали там пешеходов, а когда подъезжали к перекрестку, там уже загорался красный и они снова стояли. Было неудобно, поэтому убрали этот пешеходный, но проблему комплексно не решили, – отмечает Кулагин. – Людям теперь приходится делать большой крюк, чтобы попасть, например, с автобусной остановки, на трамвайную. Все начинают переходить через сами трамвайные пути, хоть там и дорожка. Проблема не решена и потому, что там установленные остановки не обеспечивают безопасное движение как пешеходов так и транспорта. Автобус, при высадке пассажиров, все равно стоит прямо на дороге, потому что там нет никакого нормального «кармана» для заезда. По сути, движение все равно стоит. Задумка здесь вроде и правильная, но до конца не продумана.

Добрать до трамвайной остановки молодой маме непросто: на тротуарах встречаются препятствияФото: Диля Ахмадишина

Дорожка у трамвайных путей тоже «разбита» и требует ремонтаФото: Диля Ахмадишина

Наша молодая мама с мнением Валерия полностью согласна. Чтобы с автобусной остановки добраться до трамвайной, Александре пришлось идти до светофора по не особо ровному и узкому тротуару, потом переходить дорогу и катить коляску по трамвайным путям.

«Я сравниваю дорогу с живым организмом»

В итоге наш объезд показал, что переходы в городе убирают вроде бы и по правилам и даже целесообразно, но не всегда при этом учитывают удобство для пешеходов.

– Я всегда сравниваю город с живым организмом ,в котором дороги – это своего рода артерии по которым движется транспорт,,,который служит для обеспечения его жизнедеятельности.

Невозможно везде, где удобно пешеходам, сделать переход. Нужно ко всему подходить комплексно и объяснять, что сегодня ты пешеход, а завтра ты сел за руль и будешь постоянно тормозить. Надо искать компромиссы. Нельзя просто взять убрать или сделать пешеходный переход. Специалисты должны изучить все потоки как пешеходные так и транспортные, все объекты притяжения и уже потом вынести вердикт и обосновать его горожанам, – говорит Кулагин.

Кстати, по мнению эксперта, все пешеходные переходы в населенных пунктах должны быть регулируемыми и эффективно освещаться в темное время суток. Однако есть одно небольшое «но».

– Если на каждом пешеходном переходе поставить светофоры, то это приведет к значительным задержкам транспорта. Это будет неудобно как для автомобилистов, так и для общественного транспорта. Выход есть – координированное управление – так называемая «зеленая волна». Кстати зеленая волна дисциплинирует как водителей и как это не звучит парадоксально, так и пешеходов – подытожил Валерий Кулагин.

Это интересно!

В городе 900 пешеходных переходов, из них 317 являются нерегулируемыми. В 2018 году (по данным на 07.09.2018) ликвидировано 12 нерегулируемых пешеходных переходов:

Решение о ликвидации или об организации пешеходных переходов принимаются на заседании технического Совета при Управлении благоустройства и транспорта администрации города.

Для того, чтобы организовать пешеходный переход ижевчнам необходимо написать заявление в администрацию города или в Управление благоустройства и транспорта.

Кстати!

Стоимость одного нерегулируемого пешеходного перехода через четырехполосную дорогу составляет минимум 100 000 рублей. В эту сумму не входят ограждения, опоры, подходы.

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