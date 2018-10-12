«Директор обещал, что мы будем работать долго»: сотрудница финансовой пирамиды рассказала о том, как развалился кооператив в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T16:05:47+03:00

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63 ижевчанина стали жертвами финансовой пирамиды. В сентябре 2014 года в Удмуртии начал свою работу кредительский кооператив «Сберфинанс». Вкладчикам пообещали космическую прибыль – 108% годовых. Увы, вернуть свои деньги назад клиенты так и не смогли – спустя несколько месяцев кооператив закрылся, и его владельцы растворились, прихватив с собой более 7 миллионов рублей. Нам удалось пообщаться с одной из сотрудниц компании.

ДИРЕКТОР ПЫТАЛСЯ МЕНЯ УСПОКОИТЬ

Офис ижевского «Сберфинанса» располагался на улице Пушкинской. Компания была филиалом казанского финансового потребительского кооператива, возглавлял который Ренат Хабибулин (имя изменено – прим. ред.). В региональном же отделении работало три человека: два менеджера и директор – Екатерина. Она-то и рассказала, с чего началась громкая история.

- Работать в компанию я устроилась неофициально. Перед этим собрала всю информацию об организации – документы были в порядке. Смущало только, что кооператив открылся рядом с другой провальной финансовой пирамидой «Русинвестгрупп». Когда мы открылись, к нам начали приходить люди и говорить, что мы и есть та компания, что мы просто открылись под новым названием. Они говорили, что мы мошенники и отмываем деньги. Когда я спросила у Хабибулина Рената, моего руководителя, почему от людей идет такой негатив, и по какой причине многие кредитные потребительские кооперативы так быстро закрываются, он попытался успокоить меня, сказав, что мы не такая компания и будем работать долго, - рассказывает девушка.

Девушка осталась работать в компании, но на всякий случай стала сохранять все документы и чеки.

Фото: Олеся Молчанова

МЫ НИГДЕ НЕ МОГЛИ ЕГО НАЙТИ

Первое время все было прекрасно: пайщики действительно получали обещанные проценты. Их директор выплачивал из средств, которые поступали от новых клиентов. Услышав про сказочную компанию, ижевчане брали кредиты, чтобы заработать на сделке. Но в январе 2015 ситуация изменилась.

- В конце 2014 года руководитель сказал нам, что с января будет пересмотрена процентная ставка по вкладам, и будут другие договоры. Я начала сомневаться, так как новые договоры нам не были высланы, - вспоминает бывший региональный директор. – После нового года я перестала принимать деньги от людей. Пыталась выяснить у главного менеджера в Татарстане, где новые документы- без них нельзя было вести работу. Но мне говорили, что руководителя в офисе нет.

По словам Кати, в других городах сотрудники продолжали принимать клиентов по старым договорам.

- Созвонившись с другими руководителями филиалов, мы поняли – происходит что-то неладное. Мы нигде не могли найти Рената Хабибуллина. Тогда мы забили тревогу, - вспоминает девушка.

Когда девушка заявила, что хочет подать заявление в прокуратуру, руководители других городов всячески начали ее отговаривать и просили немного подождать. Но ждать Екатерина не стала - собрала все чеки, договоры, и обратилась в правоохранительные органы. Им, к счастью, удалось задержать руководителя. Было возбуждено уголовное дело, которое в октябре 2018 года передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

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