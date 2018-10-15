2018-10-15T14:27:44+03:00
Общество

Конец света. Для чего хотят ввести норму электропотребления и смогут ли ижевчане в нее уложиться?

Сколько электроэнергии тратят жители квартиры и частного дома, когда ждать нововведений и во сколько они обойдутся
Диана ФИЛИМОНОВА
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pixabay.compixabay.com
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Российские власти планируют ввести лимит потребления электроэнергии - если норму примут, для жителей установят месячный порог в 300 кВт/ч. Те, кто не уложится в этот объем, должны будут платить повышенный тариф. «Комсомолка» решила разобраться, что даст нововведение и посчитать, смогут ли ижевчане укладываться в этот тариф.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

Для начала, ввести подобную соцнорму предлагают для того, чтобы уйти от перераспределения стоимости энергии между разными категориями потребителей.

- Считается, что население, физические лица платят по заниженным тарифам, а юридические лица, промышленные предприятия перекрывают их оплату, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев. - Социальная норма как раз предусматривает постепенный уход от перекрестного субсидирования.

Планируется установить месячный порог в 300 кВт/ч, относительно которого и будут меняться тарифы. Второй порог установится на уровне 500 кВт/ч, выше него будет устанавливаться уже «экономически обоснованный» тариф.

Укладываются ли обычные ижевские семьи в заданные нормы электропотребления? Фото: Архив КП

Укладываются ли обычные ижевские семьи в заданные нормы электропотребления?Фото: Архив КП

КТО МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ?

По словам экспертов, подобное выравнивание тарифов может негативно отразиться на льготных категориях потребителей. К ним относятся жители многоквартирных домов, оборудованных электроплитами, сельское население, а также дачные и садоводческие массивы.

Сейчас к льготным категориям относятся жители многоквартирных домов, оборудованных электроплитами, сельское население, а также дачные и садоводческие массивы Фото: Архив КП

Сейчас к льготным категориям относятся жители многоквартирных домов, оборудованных электроплитами, сельское население, а также дачные и садоводческие массивыФото: Архив КП

Однако волноваться рано - вероятнее всего, в норму 300 кВт/ч уложатся более 90% населения. Чтобы в этом убедиться, мы взяли несколько семей: молодую пару, живущую в квартире, большую семью из 5 человек и семью, которая живет в частном доме с электронагревателем и сравнили - сколько энергии они потребляют ежемесячно.

- У нас большая семья - 5 человек, и полный набор электроприборов, включая плиту и энергозатратные фен и тостер. В месяц тратим около 220 кВт/ч электричества, - рассказала Татьяна.

- Нас в квартире двое, из электроприборов - телевизор, ноутбук, электроплита, кондиционер, ТВ- приставка, микроволновка, холодильник, кулер, ну и телефоны на зарядке, - рассказывает ижевчанка Алена. - За прошлый месяц вышло 82 кВт/ч.

- Живем в частном доме, отапливаем его газом, но водонагреватель у нас электрический. Из-за него потребление - больше 700 кВт/ч за месяц, хотя с мужем мы живем вдвоем и пользуемся только душем, - сетует Людмила. - За прошлый месяц только за электричество заплатили 2 634 рубля, многие столько и за все коммунальные услуги не платят.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пока проект находится в стадии обсуждения - так что волноваться ижевчанам рано. Кстати, это не первая попытка ввести норму на электропотребление. В 2013 году пилотный проект был запущен в семи регионах России. Каждый субъект самостоятельно устанавливал норму потребления, вышло от 50 до 190 кВт/ч на человека. Однако в начале 2014 года, за несколько месяцев до введения нормы на территории всей страны, реформу заморозили. Тем не менее, система сохраняется в ряде субъектов.

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