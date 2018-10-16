Глазов и Сарапул: почему жители соседних городов претендуют на кресло главы Ижевска

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-16T18:06:06+03:00

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18 октября депутатам городской думы Ижевска предстоит выбрать нового главу города из двух претендентов: главы Глазова Олега Бекмеметьева и заместителя главы администрации Сарапула по социальной сфере Виктора Шестакова. Кто определил кандидатов, чем они отличились и какого о них мнения эксперты – разбиралась "Комсомольская правда" - Ижевск".

Варяги лучше местных?

15 октября прошел конкурс по определению кандидатов на должность главы Ижевска. Всего принять участие в нем хотел 21 человек, но в итоге перед конкурсной комиссии со своими программами развития столицы выступили 16 человек – трое отказались от участия досрочно, двое на конкурс не пришли. В итоге выбор конкурсной комиссии пал на главу Глазова Олега Бекмеметьева и заместителя главы администрации Сарапула по социальной сфере Виктора Шестакова.

Объясняя результаты конкурса, председатель комиссии – руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов отметил, что у данных кандидатов были самые сильные и проработанные программы из всех озвученных. Кроме того, Бекмеметьев и Шестаков знали об Ижевске больше, чем представители самого города. Например, коренные ижевчане терялись, отвечая на вопросы о бюджете города и его населении.

- Если человек идет на пост главы, то он должен владеть такой информацией. В выступлении победителей я увидел очень глубокое погружение в проблематику, наличие опыта в решении вопросов, наличие команды, наличие сил, понимание, как надо со всеми проблемами работать, – рассказал Сергей Смирнов.

Однако не все из претендентов на пост главы боролись за это место. Как оказалось, некоторые из них решили воспользоваться случаем и прорекламировать себя республиканским властям.

- С одной стороны, считаю, что кандидаты схитрили – представляли конкретные проекты, а не боролись за победу. С другой стороны, так как мы относимся к конкурсу как к кадровому резерву, появились возможности услышать интересные мысли. Те предложения, которые мы услышали, будем использовать в своей работе и предлагать гордуме и администрации Ижевска учитывать их в своей работе. Потому что предложения были достаточно здравые, – прокомментировал председатель конкурсной комиссии.

О чем программы кандидатов

После заседания комиссии победители конкурса рассказали журналистам о своих главных тезисах в программах. Так, Олег Бекмеметьев благодаря глубокому погружению в проблемы города в рамках подготовки отметил для себя несколько проблем: ЖКХ, очереди в детские сады, уличное освещение и другие. Виктор Шестаков, занимающийся социальной сферой Сарапула, не мог не обратить внимание в своей работе на эту тему. Кроме того, он в своей программе он отметил, что необходимо развивать инвестиционную привлекательность Ижевска и туризм.

Победителя конкурса на должность главы города определят 18 октябряФото: Диля Ахмадишина

Победителя определят 18 октября

В ближайший четверг, 18 октября, состоится внеочередная сессия городской думы Ижевска. На ней два кандидата на должность главы города снова расскажут свои программы развития города, но уже депутатам. После чего народные избранники удалятся на тайное голосование и определят нового главу города. За одного кандидата должно быть отдано не менее 22 голосов.

Кого считают фаворитом

Политолог Александр Балицкий надеется, что 18 октября завершится длительный марафон по определению главы Ижевска. Отметим, что ранее уже была попытка определить градоначальника, но депутаты не сошлись на одном кандидате – об этом ранее писала "Комсомольская правда" – Ижевск" (читать).

- То, что кандидаты не из Ижевска, неудивительно. Эти перемещения являются характерным явлением для России. Иногда свежая кровь со стороны помогает найти то, что притертым глазом незаметно. Кто из этих кандидатов сможет потянуть лямку городского хозяйства – другой вопрос. Я бы отдал предпочтение Олегу Бекмеметьеву. Оценивать его хозяйство в Глазове можно по-разному – как его сопровождал, есть ли нарекания. Но пятна есть даже на солнце, – прокомментировал Александр Балицкий.

Давая оценку работы Олега Бекмеметьева, генеральный директор АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) Денис Анищук отметил его серьезный управленческий опыт. До того, как стать главой Глазова, Бекмеметьев вырос на ЧМЗ от руководителя отдела до замдиректора по экономике и финансам.

- Бюджет закупок завода – 3 бюджета города Глазова. Объем выручки – 6 бюджетов города Глазова. У Олега Бекмеметьева есть опыт управления активами с большой капиталоемкостью, у него хороший бэкграунд с точки зрения руководства людьми и работой с капиталоемкими активами. С моей точки зрения это положительно говорит о его опыте, – считает Денис Анищук.

Он также отметил вклад главы Глазова в крупных проектах, организованных совместно с Росатомом. Например, строительство дорог, «Бережливая поликлиника»", реконструкция культурного центра «Россия» и другие.

- Если говорить про взаимодействии внутри города, то оно было выстроено с городским сообществом и бизнесом конструктивно. Бекмеметьев выстроил круг единомышленников. Также собирался совет директоров Глазова и совместно с главой решал городские задачи. Так как он набрал максимальный балл на конкурсе кандидатов главы Ижевска – нельзя не считать его сильным кандидатом. Сейчас надеюсь на благоразумие кандидатов города Ижевска, – добавил гендиректор ЧМЗ.

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