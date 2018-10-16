2018-10-16T11:52:33+03:00
Общество

В Удмуртии водители спасли сбитого на дороге лисенка

Малыш нашел свой новый дом в Чайковском
Елена Перевощикова
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Трогательная история произошла в Удмуртии в сентябре. Водители заметили на дороге хромающего лисенка - зверек брел вдоль трассы. У малыша была сломана задняя лапка - вероятно, его сшибла машина.

- Когда мы увидели лисенка, у которого из задней лапки торчала кость, то поняли, что он просто не выживет в лесу, - рассказывает Олег Калинин. В этот день он ехал из Ижевска в Чайковский вместе с другом. - Остановились и подобрали его, решили выходить и отпустить обратно в лес. Я подумал, что люди часто бывают похожи на этого малыша, нас тоже могут «сбить» - обстоятельства, отношения, собственные ошибки. Христос учил меня не проходить мимо.

Несмотря на то, что животное могло оказаться бешеным, Олег и его друг запеленали лисенка и отвезли в Чайковский. Но пристроить его удалось не сразу. На станции юного натуралиста отказались принимать непривитого лиса, но временно пожертвовали две клетки. В клиниках Чайковского также отказывались оказать лисенку помощь (даже обработать рану) из-за отсутствия прививки от бешенства. Но прививки не делают и непосредственно перед операцией, которая требовалась срочно - круг замкнулся. Найти клинику в Чайковском не удалось - за операцию взялся лишь профессор одной из частных клиник в Ижевске. Рентген показал, что у зверька сломана не одна кость, а обе задних лапы в пяти местах.

Лисенок оказался очень умным и покладистым

Лисенок оказался очень умным и покладистым

ПОНИМАЕТ КОМАНДУ «ЛЕЖАТЬ»

Выяснилось, что травма была получена лисенком давно и, к сожалению, спасти одну лапку не удалось - ее пришлось ампутировать. Храбрый лис перенес все процедуры: уколы, катетеризацию вены, наркоз, разгибание лап во время рентгена, снятие клещей, которых за несколько дней набралось 30.

Сейчас животное находится в большой клетке в гараже Олега Калинина, в который он привез обогреватель. Это необходимо для поддержания более высокой температуры, чтобы послеоперационные швы скорее зажили. Олег решил оставить малыша у себя, потому что на трех лапах лис не выживет в дикой природе.

- Сейчас Фил идет на поправку. К сожалению, он все еще живет в гараже, куда мы ежедневно приходим его кормить, выгуливать и убирать клетку. Однако один из жителей разрешил построить вольер для лиса на своем садовом участке. Вообще Фил очень умный и покладистый. Очаровательный! Почти не огрызается и спокойно лежит на коленях, дает себя гладить голой рукой. А за перчатку может и укусить - он ненавидит перчатки. Даже команду «лежать» уже понимает, - рассказывает Олег. - Сейчас решаем, либо пристроить Фила в специализированном центре под Санкт-Петербургом, либо оставить его у нас, обеспечив необходимый уход. Но лисам, которые роют большие норы и взбираются на деревья, нужен специальный вольер с крышей, будкой и надежным полом. Стоит такой около 50 тысяч рублей, сейчас мы пытаемся собрать деньги.

Сейчас Фил живет с Олегом в Чайковском

Сейчас Фил живет с Олегом в Чайковском

К задаче подключились жители, которые иногда жертвуют деньги, а также местные студенты-волонтеры.

- Особенно умилил случай с семилетним мальчиком Степаном, который пожертвовал свои 50 рублей, отказавшись от покупки мороженого. Здорово, что есть такие неравнодушные люди, и вообще у нас добрый город,- рассказывает Олег.- Самое прекрасное - благодаря этому лисенку в нашем городе родилось движение волонтеров, и теперь мы готовы помогать не только животным, но и людям. Уже помогаем неблагополучной семье с двумя детьми! Даже не знаю, кто кому помог: мы ему, или он нам.

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