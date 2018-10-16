Ижевчане нарисовали пародию на «Утро в сосновом бору» на стене дома на Карла Маркса
В Ижевске появилось еще одно арт-пространство. Так, ижевчане расписали стены дома на улице Карла Маркса, 258. У Арт-резиденции появилась яркая пародия на картину Шишкина «Утро в сосновом бору» и изображение по мотивам картин Андрея Костылева «Подснежники и медуница».
Фото: vk.com/octr_izh
Как сообщила администрация Октябрьского района Ижевска, работы были выполнены в рамках стрит-арт фестиваля ижевским художником Максимом Веревкиным и его помощниками.
Фото: vk.com/octr_izh
Фото: vk.com/octr_izh
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