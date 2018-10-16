2018-10-16T11:11:42+03:00
Общество

Ижевчане нарисовали пародию на «Утро в сосновом бору» на стене дома на Карла Маркса

Работы провели в рамках стрит-арт фестиваля [фото]
Екатерина Остина
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Ижевчане нарисовали пародию на «Утро в сосновом бору» на стене дома на Карла Маркса Фото: vk.com/octr_izhИжевчане нарисовали пародию на «Утро в сосновом бору» на стене дома на Карла Маркса Фото: vk.com/octr_izh
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В Ижевске появилось еще одно арт-пространство. Так, ижевчане расписали стены дома на улице Карла Маркса, 258. У Арт-резиденции появилась яркая пародия на картину Шишкина «Утро в сосновом бору» и изображение по мотивам картин Андрея Костылева «Подснежники и медуница».

Фото: vk.com/octr_izh

Фото: vk.com/octr_izh

Как сообщила администрация Октябрьского района Ижевска, работы были выполнены в рамках стрит-арт фестиваля ижевским художником Максимом Веревкиным и его помощниками.

Фото: vk.com/octr_izh

Фото: vk.com/octr_izh

Фото: vk.com/octr_izh

Фото: vk.com/octr_izh

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