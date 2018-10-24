28 октября в Удмуртии может стать «днем жестянщика»

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-24T17:08:11+03:00

В ГИБДД уже порекомендовали сменить резину на зимнюю

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По прогнозам синоптиков 28 октября, воскресенье, может стать «днем жестянщика». Как пишет начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, ближайшие два дня в республике будут дождливыми, а завтра ожидается еще и сильный ветер с порывами свыше 15 м/с.

- В ночь на 26 октября (пятница. – Прим. ред.) будут наиболее интенсивные осадки. В пятницу существенно похолодает. В ночь на 27 число – минус. А вот воскресенье может стать «днем жестянщика». Ожидается прохождение активного циклона. Если его траектория не изменится, то утром ожидается снег, днем он перейдет в мокрый снег и дождь, а к вечеру и в ночь на понедельник снова в снег, - написала Алла Шумихина.

Напомним, что ранее ГИБДД по Удмуртии уже рекомендовали автомобилистам сменить резину на зимнюю.

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