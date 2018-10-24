2018-10-24T17:08:11+03:00
Общество

28 октября в Удмуртии может стать «днем жестянщика»

В ГИБДД уже порекомендовали сменить резину на зимнюю
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков 28 октября, воскресенье, может стать «днем жестянщика». Как пишет начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, ближайшие два дня в республике будут дождливыми, а завтра ожидается еще и сильный ветер с порывами свыше 15 м/с.

- В ночь на 26 октября (пятница. – Прим. ред.) будут наиболее интенсивные осадки. В пятницу существенно похолодает. В ночь на 27 число – минус. А вот воскресенье может стать «днем жестянщика». Ожидается прохождение активного циклона. Если его траектория не изменится, то утром ожидается снег, днем он перейдет в мокрый снег и дождь, а к вечеру и в ночь на понедельник снова в снег, - написала Алла Шумихина.

Напомним, что ранее ГИБДД по Удмуртии уже рекомендовали автомобилистам сменить резину на зимнюю.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Как ижевские подрядчики планируют бороться со снегом на дорогах? «Комсомолка» выяснила, когда ждать снега и какую именно технику готовят компании (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Noize MC отметит в Ижевске 15-летие группы
В Удмуртии за сутки в ДТП пострадали семь человек, двое из них – дети
В Перми будут судить жителя Удмуртии, который 12 лет назад изнасиловал и убил двух девочек
Зоопарк в Ижевске готовится к Новому году
В Удмуртии вновь создадут залоговый фонд
ТНТ-Новый Регион ищет мужчину
На улице Удмуртской в Ижевске снесли ларек на остановке
Знаменитые «Бабушки из Бураново» выступят в Ижевске
В Удмуртии девушка смогла отбиться от насильника
В 2019 году в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу
В Ижевске двое мужчин обвиняются в избиении до смерти
Жителям Удмуртии придут нулевые платежки за вывоз отходов
C 1 ноября в Удмуртии вейпы приравняют к сигаретам
Открытый республиканский фестиваль по автокроссу пройдет 27 октября в Ижевске
Летний сад в Ижевске оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое содержание Генеральского дома
Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец пригласил ижевчан на концерт
В Ижевске африканец играет на там-таме для ребят из детского сада
Выставку «Трагедия в углу» представят в Ижевске
Житель Тюменской области организовал свое шоу после онлайн-трансляции жизни щенков хаски в Ижевске
В Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП
Жители Удмуртии с 1 января 2019 года смогут безнаказанно собирать валежник
Подготовку домов к проведению капремонта ускорят в Удмуртии
Когда ижевчанам менять резину на зимнюю?
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
В Удмуртии женщина убила гражданского мужа, с которым прожила 10 лет