Охранник или бабушка-вахтер: кто и как проверяет безопасность в учебных учреждениях Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-23T13:52:25+03:00

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17 октября в политехническом колледже в Керчи произошла трагедия: один из учеников подорвал в здании самодельное взрывное устройство и начал стрельбу. Погибли более 20 человек. «Комсомолка» решила выяснить, как обстоят дела с безопасностью в учебных заведениях Ижевска и Удмуртии.

КОРОТКО О ПРОВЕРКАХ

Проверкой безопасности учебных организаций в республике занимается прокуратура. Так, по результатам проверки школ, которая была проведена в феврале этого года, было выявлено более 160 нарушений закона в сфере антитеррористической защищенности объектов образования и пожарной безопасности. Для устранения всех нарушений требуется не один миллион рублей.

- О проблеме недостатка средств мы проинформировали дважды высшие органы власти Удмуртской Республики. В марте 2018 года мы передали информацию председателю правительства республики, где расписали каждую проблему, имеющуюся в нашем регионе, сообщили о финансовой потребности. По итогу приемки школ в сентябре этого года мы направили информацию главе республики, где по всем расчетам, на устранение проблем требуется около двух миллиардов рублей, сумма заметно возросла, - рассказали сотрудники прокуратуры Удмуртии.

По данным региональной прокуратуры, видеонаблюдение, тревожные кнопки, ограждения территории есть в более чем в 90% образовательных организаций.

В республиканских вузах с безопасностью дела обстоят намного лучше – их бюджет больше, чем бюджет школ. Проверки безопасности вузов и ссузов прокуратурой проводятся ежегодно перед началом учебного процесса.

Кстати, 19 октября, уже через 2 дня после трагических событий в Керчи, республиканская прокуратура провела внеплановые проверки – они коснулись как безопасности учащихся, так и законности выдачи разрешений на оружие лицам в возрасте от 18 до 25 лет. Следующие плановые проверки безопасности в образовательных учреждениях пройдут в ноябре-декабре 2018 года.

ОХРАННИК ИЛИ БАБУШКА-ВАХТЕР?

Мы спросили у представителей учебных заведений, планируют ли они усиливать меры безопасности после керченской трагедии. Увы, большинство представителей учебных заведений по телефону общаться не захотели. Своим мнением поделился лишь Николай, начальник службы безопасности одного из учебных заведений.

- У нас есть одна рамка металлоискателя, тревожные кнопки есть, согласно антитеррористическому паспорту. Охрана? Лучше бабушки-вахтера никого нет, - сообщил мужчина в беседе с журналистом. - После случая в Керчи, считаю, нет смысла в усилении охраны, наши сотрудники дополнительно проинструктированы. Да и при входе досматривать мы не имеем права, проверяем только большие сумки. А так, вход в здание по пропускам.

На устранение нарушений, обнаруженных прокуратурой, дается 12 месяцев

Тем временем, сами учащиеся учебных заведений среднего и высшего звена отметили, что в их образовательные учреждения можно попасть практически беспрепятственно.

- Рамки металлоискателя у нас в вузе есть, но мне кажется, они не работают, - рассказал Федор, студент 4 курса одного из местных вузов.

- У нас сидят (иногда и нет) охранники или вахтеры, которым можно показать что угодно, отдалено напоминающее студенческий билет (можно телефон или тетрадь). И все, проходи, - поделилась студентка другого учебного заведения, Анастасия Ч.

Еще один студент одного из ижевских учебных заведений, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что на территорию здания можно попасть со внутреннего двора практически беспрепятственно.

- У нас на входе стоит обычная «крутилка», к которой даже не надо прикладывать пропуск. Зачастую во время учебного процесса на входе сидела бабушка, а иногда и вообще никого не было. Но надо отдать должное: в здании есть тревожные кнопки, где-то в административном коридоре, но где – я точно не знаю, - поделился парень.

СЛОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ОРУЖИЕ?

Еще один предмет обсуждения – получение «керченским стрелком» разрешения на оружие. Ижевчанин рассказал, как проходит эта процедура:

- Я владею травматическим оружием в целях самообороны. Процедура получения разрешения, по моей личной оценке, несложная. Необходимо пройти медкомиссию, сдать анализы, посетить нарколога и психиатра, выучить необходимую теорию и сдать экзамен по ней, далее практика в тире. После получения оружия необходимо встать на учет к участковому, а также в центр лицензионно-разрешительной работы. Личное оружие необходимо хранить в сейфе, недоступном для детей и людей, не имеющих разрешения. Сейф должен быть прикручен к стене и полу. Но сейчас участковые не требуют, чтобы это был специальный сейф, достаточно и металлической запирающейся коробки. Лицензия на оружие выдается на 5 лет, далее ее необходимо подтверждать. Участковый может прийти и проверить, как хранится оружие, в любое время. Но лично меня практически не проверяют, может, пару раз только приходили, - сообщил Николай (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.)

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