Няня, садик или бабушка: во сколько ижевчанам обходится присмотр за детьми

По данным Управления дошкольного образования Ижевска, в этом году впервые в детский сад отправились больше 10 тысяч малышей. Тем временем почти 5 тысяч маленьких ижевчан до трех лет еще ждут своей очереди. Мамы и папы выходят из положения разными способами. Кто-то озадачивает бабушек и дедушек, кто-то отдает малышню в частный садик, а кто-то нанимает няню. Что выгоднее - нанять современную Мэри Попинс или сидеть в декрете, подсчитала «Комсомолка».

Опрос проведен в группе "Комсомольская правда Ижевск" на сайте vk.com

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Ребенку ижевчанки Сабины Заколюкиной 2 года и 2 месяца. Хотя до окончания декретного отпуска еще было время, на работе поторапливали с выходом. Государственный садик предложили только на полдня. Тогда семья решилась на частный.

- Группа в частном детском саду в два раза меньше, чем в обычном. Деткам уделяется больше внимания, поэтому адаптировались легко. Меньше детей - меньше микробов, а значит, меньше болезней. Через два месяца посещения детского сада заметили серьезный скачок в развитии - ребенок активно заговорил. Траты, кроме детского сада, практически отсутствуют. Питание ребенка в течение дня, развивающие занятия - все уже оплачено.

Ежемесячно частный детский садик обходится семье в 11 500.

- Я зарабатываю 35 000 рублей в месяц, так что выгоднее работать, чем сидеть с ребенком дома, - говорит мама.

ТРАТИТ: 11 500 (садик)

ПОЛУЧАЕТ: 35 000

ИТОГ: + 23 500

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ - МАМА

Сыну Анны Бартовой 1 год 10 месяцев. Родители подали заявление на получение детского сада сразу после его рождения. Сейчас семья 54-я в очереди. Ждут путевки с нетерпением. Пособие по уходу за ребенком мама не получает уже 4 месяца - после полутора лет все выплаты заканчиваются.

- Траты на еду у нас в два раза больше, чем у других семей, - рассказывает молодая мама. - У ребенка атопический дерматит, поэтому есть предрасположенность к аллергиям. Сын не переносит молочных продуктов, курицы, яиц. Мы покупаем ему козье молоко, индейку, особый хлеб. А еще специальные гели для купания, кремы и противоаллергические таблетки. Моя зарплата могла бы сильно помочь семейному бюджету.

ТРАТИТ: 15 000 (питание) + 1000 (лекарства) = 16 000

ПОЛУЧАЕТ: -

Фото: pixabay.com

НЯНЯ В ПОМОЩЬ

Сыну Елены Кожевниковой было почти два года, когда семье выдали путевку в детский сад. Ясли не удовлетворили родителей: здание оказалось обветшалым, оснащение устаревшим, а на одного воспитателя с помощником приходилось сразу 34 ребенка. Семья приняла решение отказаться от путевки.

- Мы живем за городом, нет смысла везти ребенка в душный город, в садик, который находится у дороги. У нас свой распорядок дня, ребенок встает выспавшимся, мы не тащим его за руку в сад с утра пораньше. Я знаю, чем у меня ребенок питается, иммунитет сформирован, он психически устойчив. Все, что мы сейчас недополучаем без социума, компенсируем дополнительными занятиями.

Чтобы у мамы оставалось время на себя, на домашние дела, была возможность отвозить старшего ребенка-школьника на занятия, семья прибегла к помощи няни. Ее приглашали для младшего вечером и в выходные. Сейчас сыну Елены три с половиной, но в сад планируют идти не раньше четырех. Полгода назад Елена и вовсе отказалась от должности руководителя одного из магазинов и занялась детьми.

ТРАТИТ: 9000 (питание) + 2800 (развивающие занятия) + 3200 (бассейн) + 10 000 (няня) = 25 000

ПОЛУЧАЕТ: -

Фото: pixabay.com

В САДИК НА ПОЛДНЯ

Если маме необходимо отлучиться на работу всего на несколько часов, есть еще один вариант. Ряд государственных детских садов города может предложить группы кратковременного пребывания. Такой выход будет интересен для мам-парикмахеров, рукодельниц, мастеров ногтевого сервиса, фотографов. Возьмем для примера мастера по наращиванию ресниц. За три часа нахождения ребёнка в саду она успеет принять клиента минимум на тысячу рублей. Если будет работать в таком темпе каждый будний день, в конце месяца получит 22 тысячи рублей. За то, что ребенок в это время будет находиться в компании сверстников и воспитателя, возьмут около 5 500 рублей. Питание в эту сумму не входит. Прибавляем расходы на еду. Немного, но мама в выигрыше.

ТРАТИТ: 10 000 (питание) + 5500 (детский сад неполного дня) = 15 500

ПОЛУЧАЕТ: 22 000

ИТОГ: + 6 500

Все расчеты являются приблизительными.

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