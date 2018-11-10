В Удмуртии изменится порядок выплаты компенсации платы за детский сад

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-10T14:20:10+03:00

Теперь ее будут выплачивать с учетом критериев нуждаемости

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В октябре текущего года начал действовать новый порядок выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

С четвертого квартала 2018 года компенсацию части родительской оплаты выплачивать будут с учетом критериев нуждаемости. Это даст возможность оказывать прямую помощь семьям, имеющих детей дошкольного возраста.

Право на получение компенсации получат те родители, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи в месяц не превышает 1,5 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Заявление и документы для получения компенсации можно подать в МФЦ или орган местного самоуправления по месту жительства, а также через личный кабинет на портале Госуслуг. Напомним, что необходимые документы подаются лишь после заключения договора на оказание образовательных услуг и внесения родительской платы с детским садом ежегодно в срок до 1 марта текущего года.

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