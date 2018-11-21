Новый тариф на вывоз мусора: 5 самых популярных вопросов от ижевчан

Недавно стало известно, что в республике вводят новую систему по обращению с отходами. Так, по предварительным данным, собственники квартир в многоквартирном доме будут платить за вывоз мусора по 7,54 руб. за каждый квадратный метр. С жителей же частных домов предполагается брать плату за каждого прописанного в доме человека - сумма составит 166 рублей.

Новость о новых тарифах вызвала немало вопросов со стороны ижевчан. «Комсомолка» решила ответить на самые популярные из них.

СОРЯТ ЛЮДИ. ПРИ ЧЕМ ТУТ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ?

Самый, пожалуй, популярный вопрос - почему оплата с жителей квартир будет начисляться исходя из метража, а не количества проживающих человек. Найти ответ нам помогло «Спецавтохозяйство» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, по словам представителей предприятия, такая система начисления будет намного выгоднее для жильцов. Мы решили проверить и посчитать, во сколько реально обойдутся платежи на вывоз мусора.

1. Возьмем однокомнатную квартиру, в которой проживает три человека. Если они будут платить за квадратные метры, то они заплатят 30*7,54=226 рублей. Если же семья будет платить за каждого прописанного в квартире, то 166*3=498 рублей. Получается, этой семье выгоднее платить с квадратных метров.

2. В «однушке» проживает два человека. Если они будут платить за квадратные метры, то потратят 30*7,54=226 рублей на вывоз мусора. А если будут платить за количество человек в квартире, то 166*2=332 рубля. Ситуация аналогична предыдущей.

3. В двухкомнатной квартире проживает два человека. Если делать расчёт с квадратного метра, то получается, что они заплатят 44*7,54=332 рубля. А если семья будет платить за каждого человека, то также 166*2=332 рубля. Такой семье без разницы, как оплачивать услуги.

4. В «трешке» проживает три человека. Если семья будет платить с квадратного метра, то они заплатят 56*7,54=422 рубля. А если за каждого человека, то 166*3=498 рублей. Семье выгоднее оплачивать с квадрата.

5. В трехкомнатной квартире проживает два человека. Если они будут платить за квадратные метры, то 56*7,54=422 рубля им придется заплатить за вывоз мусора. А если будут оплачивать с каждого прописанного человека, то заплатят 166*2=332 рубля. Эта первая семья, которой выгоднее будет оплачивать с человека.

Таким образом, мы выяснили, что оплата за квадратные метры невыгодна главным образом семьям, имеющим большие квартиры, а также одиноким людям. Напомним, что услуга по вывозу мусора относится к коммунальной, поэтому на нее будут распространяются все льготы и субсидии. Этот вопрос чаще всего волнует пенсионеров.

Оплата за квадратные метры невыгодна главным образом семьям, имеющим большие квартиры, а также одиноким людям.

Теперь рассмотрим ситуацию с частными домами.

Заметим, что количество квадратных метров в частных домах намного больше, чем в квартирах. Средний дом - примерно 80 квадратных метров.

1. В частном доме живут два человека. Если они будут платить с квадратного метра, то заплатят 80*7,54=603 рубля. Если же с каждого прописанного человека, то 166*2=332 рубля. Этой семье выгоднее оплачивать за человека.

2. В доме живут три человека. Если платить с квадратного метра, то получается 80*7,54=603 рубля за вывоз мусора. Если же платить по количеству людей, то 166*3=498 рублей придется заплатить семье. Выгоднее платить с человека.

3. Если в доме живут три человека, то за квадратные метры они бы заплатили 80*7,54=603 рубля. Если же эта семья будет платить за каждого человека, то они заплатят 166*4=664 рубля. Этой семье выгоднее платить за квадратные метры в доме.

В этой ситуации невыгодно платить за каждого прописанного человека проживающим в частном доме многодетным семьям. Но так как услуга будет коммунальной, эти семьи получат льготы.

ЧТО ВХОДИТ В СУММУ ТАРИФА?

- Расходы на весь цикл обращения с отходами жителей и предприятий Удмуртии. А именно транспортировка, сортировка, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов.

- Закупка спецтехники (в нее входят мусоровозы, мультилифты и мобильные пресс-компакторы), а также контейнеров и мульд для раздельного сбора мусора.

- Развитие существующей инфраструктуры и строительство новой - в том числе, возведение мусоросортировочного комплекса на Нылгинском полигоне и создание 20 мусороперегрузочных станций в районах Удмуртии.

- Расходы регоператора на транспортирование, расходы, связанные с получением банковской гарантии, затраты на обработку, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, сбытовые расходы, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами.

- Налог на добавленную стоимость в 20%, который региональный оператор обязан платить, как и другие предприятия.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЛИ ТАРИФ?

Нет. Суммы, о которых идет речь сейчас, были предложены Минстроем Удмуртии. Также 15 ноября компания ООО «Большая тройка» представила электронную модель территориальной схемы обращения с отходами, и свой вариант тарифов на вывоз мусора. Окончательные же тарифы будут утверждены Правительством Удмуртии до 20 декабря. Действовать они начнут с 1 января 2019 года.

Окончательные тарифы будут утверждены Правительством Удмуртии до 20 декабря.

ЕСЛИ Я НЕ ЖИВУ В ДОМА, ДОЛЖЕН ЛИ Я ПЛАТИТЬ?

Если в частном доме никто не прописан, то платить за вывоз мусора не придется - плата в этом случае насчитывается по числу прописанных человек. В случае с квартирой в многоквартирном доме ситуация иная. На вывоз мусора распространяются все прописанные правила, относящиеся к коммунальным услугам.

- По правилам предоставления коммунальных услуг, если человек докажет, что он в данный отрезок времени в квартире не проживал, то ему сделают перерасчет, - прокомментировала Ольга Чураева, пресс-секретарь Регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии.

ПОЧЕМУ ВООБЩЕ РЕШИЛИ ЧТО-ТО ПОМЕНЯТЬ?

Изменения назрели уже давно. Так, 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ». После принятия этого закона во всех регионах начали работу операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (в Удмуртии это компания «Спецавтохозяйство»). Задача любого оператора по обращению с ТКО - организовать эффективное обращение, утилизацию, обработку и размещение отходов. Кроме того, строительство мусоросортировочных станций, которое позволит улучшить экологическую обстановку в регионе.

А ЧТО, ЕСЛИ ПЛАТИТЬ Я НЕ БУДУ?

Неплательщиков и тех, кто откажется заключать договор с организацией «Спецавтохозяйство», ждут штрафы. Их размер составит:

- от 2 тысяч рублей до 10 тысяч рублей для жителей;

- от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей для должностных лиц;

- от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей для организаций.

Поэтому жителям Удмуртии выгоднее будет платить за вывоз мусора своевременно, чем потом оплачивать штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-Придется ли ижевчанам скидываться на лифт? (продолжение)

-Платить по-новому: в Удмуртии будут установлены новые тарифы на вывоз мусора (продолжение)