Ждем повышения: Что изменится в расчете налога на имущество физлиц в Ижевске?

С 2020 года налог на имущество физических лиц в Ижевске будут начислять по новой ставке. Уже с 1 января 2019 года она увеличится с 0,1% до 0,11%. «Комсомолка» собрала ответы на самые важные вопросы о предстоящих изменениях.

С чего вдруг ставку поднимают?

Решение о том, что налог на имущество нужно повысить, приняли депутаты Городской думы Ижевска на очередной сессии. Задача - повысить поступления в городской бюджет. По предварительным расчетам, нововведение должно принести городу от 13 до 15 миллионов рублей.

- Надо понимать, что сейчас каждая копеечка - все равно, что курочка по зернышку. Вы наверняка запомнили цифры, с какими дефицитом мы выходим на конец года. Обращаю ваше внимание, что с 367 млн рублей дефицит вырастает до 532 млн рублей. Это целенаправленный шаг, это финансовое управленческое решение. Мы вынуждены были согласиться с вариантом привлечения бюджетного кредита 165 млн рублей, - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Отметим, что далеко не все депутаты согласились с повышением ставки. Например, фракция КПРФ выступила против повышения, назвав такую меру «фискальной» и нецелесообразной, поскольку, по словам представителей КПРФ, доходы населения за год не увеличатся. Представители фракции подчеркнули, что когда их выбирали депутатами, они обещали решать проблемы граждан, а не поднимать налоги.

- На фракции рассматривался вопрос, что ни у одного из нас, когда мы выбирались депутатами [Гордумы Ижевска] не было задекларировано, что мы, уважаемое население, ежегодно будем поднимать вам налоги. Мы говорили: каждому ребенку по детскому садику, городу - качественные дороги и всякие прочие моменты. Исходя из этого, мы не имеем морального права поднимать налоговые ставки для населения, - высказался член фракции КПРФ Андрей Зюзин.

По словам спикера Гордумы Ижевска Олега Гарина, вопрос о поднятии налога на имущество рассмотрели все шесть комиссий городского парламента. Пять из них законопроект поддержали, одна - воздержалась. В итоге, за рост ставки проголосовали 27 депутатов, 5 выступили против, еще 2 воздержались.

Что именно облагается налогом?

Объектом налогообложения являются жилые дома, квартиры, комнаты, объекты незавершенного строительства, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение, гаражи, машино-места, хозяйственные строения площадью не более 50 кв. метров, расположенные на участках личного подсобного или дачного хозяйства. Именно они и будут облагаться ставкой 0,11%.

По информации пресс-службы УФНС России Удмуртии, в 2018 году налоговые уведомления на общую сумму 399 млн рублей получили 920 тысяч жителей республики. Данных по Ижевску нет.

Есть ли те, кто освобожден от уплаты налога?

От уплаты налога по-прежнему освобождены председатели уличных комитетов и председатели органов территориального общественного самоуправления, члены многодетных малообеспеченных семей, дети-сироты, несовершеннолетние. Напомним, что налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика, не используемого в предпринимательской деятельности.

Сильно ли вырастет сумма?

Чтобы посмотреть, насколько вырастет налог на квартиру, возьмем пример расчета по среднестатистической «однушке» с помощью калькулятора на сайте nalog.ru. Площадь 34,1 кв. метра, кадастровая стоимость 1,5 млн рублей, срок владения 12 месяцев. При ставке 0,1% (с учетом налогового вычета) сумма налога равняется 644 рубля, при ставке 0,11% - 708 рублей. Разница - 64 рубля. Именно столько придется доплатить в 2020 году.

Что думают эксперты?

По мнению специалистов, повышение ставки практически не отразится на ижевчанах.

- Есть более существенные проблемы, которые мы наблюдаем не раз в год, а каждодневно. Связанные с тем же бензином, мусором. Я считают, что это не так существенно на фоне остального роста цен, - отметил доктор экономических наук, профессор ИжГТУ Раиль Галиахметов.

Эту позицию разделяет руководитель Центра социальных исследований УдГУ Константин Обухов.

- Даже при наличии какого-то дорогостоящего имущества это будет незначительная прибавка к сумме, - отмечает он. - Понятно, что экономическая ситуация в Удмуртии и Ижевске в целом не особо благоприятная, но если смотреть по налоговым поступлениям и отчислениям, то там не такие большие суммы, чтобы это ударило по кошельку малобюджетных граждан.

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