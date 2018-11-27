Дом или квартира: где в Ижевске дешевле обойдется коммуналка?

О переезде в собственный дом нет-нет, да и задумывается каждый. Как здорово было бы избавиться от шумных соседей и перебраться куда-нибудь поближе к природе, на собственный просторный участок. Но во сколько встанет содержание такого надела? В рамках тура по новостройкам, который прошел 26 ноября, «Комсомолка» решила посчитать, где выгоднее платить коммуналку - в квартире или своем доме.

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Семейная пара Елена и Александр не так давно переехали из квартиры в свой собственный загородный дом вместе с маленькими сыном и дочкой. Ижевчане жили в одном из домов на улице Молодежной, а сейчас уехали в деревню Крестовоздвиженское в Завьяловском районе Удмуртии. На их примере мы решили выяснить, где же коммуналка обходится дешевле.

Квартира

Фото: архив

В доме, в котором проживали наши герои, было свое ТСЖ. Площадь квартиры молодой семьи - 70 квадратных метров, то есть за капремонт они платили минимальный взнос в размере 7,3 рубля за квадратный метр. Всего за коммунальные услуги Александр и Елена платили, когда проживали в квартире, примерно пять тысяч рублей в месяц.

Ежемесячные платежи

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Дом

Фото: pixabay

Семья переехала в дом общей площадью 120 квадратных метров. С этого момента они перестали платить за воду - у них имеется собственная скважина. Но чтобы экономить на коммуналке, паре пришлось постараться - вырыть скважину и установить специализированное оборудование (это обошлось примерно в 200 тысяч). А до проведения газа за электричество проходилось платить порядка десяти тысяч рублей.

Кроме того, супруги на данный самостоятельно вывозят мусор, чистят двор от снега и обслуживают свое имущество. Да и если что-то сломается, то им самостоятельно придется искать средства на ремонт - привычных для жителей квартир накоплений на капитальный или текущий ремонт в частном доме нет.

Также не нужно забывать, что для такого образа жизни необходима машина. Затраты на бензин и обслуживание любимого авто сразу же плюсуются. А если зимой ваша машина вдруг не заведется, готовьте деньги на такси.

Ежемесячные платежи

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В квартире - легче

Елена и Александр недавно переехали из квартиры в частный дом

- В жизни в доме и в квартире есть свои прелести. Когда ты живешь в квартире, очень многое делают за тебя - не нужно вывозить мусор, выкачивать канализацию, чистить дорожки от снега, ремонтировать крышу. А в доме только на выкачивание канализации уходит четыре тысячи рублей ежегодно. Мы два раза за год вызываем ассенизатор, стоимость одной машины составляет две тысячи рублей. Чтобы топить баню целый год, нужно закупить дрова примерно на семь тысяч рублей. Зато не нужно ждать начала отопительного сезона, как в квартире. И я бы уже не смог жить в квартире, все-таки в своем доме намного удобнее, - рассказал житель дома Александр.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению Александра Евсеева, председателя общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики», где выгоднее жить - в частном доме или квартире - зависит от множества факторов. К примеру, жители частного дома избавлены от ежемесячных взносов за капремонт. Правда, и с возникающими проблемами (например, протекающей крышей) им придется бороться самостоятельно и за свой счет.

- В частном доме большие суммы уходят на отопление дома. Даже если используется газ, все равно выходит дороже, чем в квартире, особенно если дом большой. А вот электричество обходится примерно одинаково - что в доме, что в квартире, - прокомментировал Александр Евсеев.

Жить в квартире или частном доме - каждый выбирает сам

Но такие тарифы на электроэнергию касаются лишь частных домов, расположенных в городе. Жители домов, которые находятся за его пределами, платят по пониженному «сельскому» тарифу.

- На воду тарифы тоже одинаковые, в частном доме, в котором есть баня и надворные постройки, воды обычно уходит больше, а потому общий расход будет выше. Да и горячей централизованной воды в частном доме обычно нет, - добавил Евсеев.

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