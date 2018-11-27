Снегопады в Ижевске: горожане жалуются на заметенные тротуары, а обитатели зоопарка радуются наступлению зимы

В Ижевск пришла настоящая зима – вот уже несколько дней город буквально заметает снегом. При этом, по данным синоптиков, снегопады продолжатся и на этой неделе. Справляется ли город со стихией, выяснила «Комсомолка».

БОРЬБА СО СНЕГОМ

Первыми почувствовали на себе разгул стихии автомобилисты. Так, по данным Управления ГИБДД по Удмуртии, с 23 по 25 ноября в республике произошло 210 ДТП. В 15 из них пострадали люди. Погиб один человек, еще 23, включая четверых детей, ранены.

- Пик аварийности был 24 ноября, - сообщили нам в ведомстве.

Напомним, об аварийно-опасном состоянии на дорогах граждане могут сообщить по телефону дежурной части 415-700 или 415-701. Также Управление ГИБДД ведет работу с радиостанциями республики об информировании населения о дорожной обстановке и об изменениях погодных условий.

Жалуются на заметенные дороги и пешеходы.

- Каша, грязь, зачем столько соли и песка сыпать, снег лучше вывозить надо, - поделился своим мнением в социальных сетях Расул Каримуллин.

- Шла в центре, поднималась по ступенькам к аллее. Вообще ступеньки не чистят, - прокомментировала Светлана Лазарева очистку пешеходных дорожек в Ижевске.

- Я считаю, что наша с вами помощь должна заключаться не в критике, а конкретных и компетентных предложениях по соблюдению установленных норм и правил. А каша и грязь убирается более интенсивно и динамично, чем уплотнённый снежный накат. При этом не дробится отремонтированное покрытие. Считаю, что дорожные службы города работают с опережением установленных нормативов, гораздо быстрее чем 24 часа, - прокомментировал ижевчанин Сергей.

-Так снега еще не так много, - уверен горожанин Александр Петров.

СКОЛЬКО ВЫВЕЗЛИ

Тем временем, по данным Администрации Ижевска, 26 ноября на улицы города вышли 87 единиц спецтехники. А еще в ночь с 25 на 26 ноября работала 71 единица спецтехники.

26 октября на улицы города вышли 87 единиц спецтехники.

Не прекращали дорожники работу и в минувшие выходные. Так, в воскресенье, 25 ноября, работали 50 единиц спецтехники предприятий благоустройства, 24 ноября работали 62 машины. А днем 23 ноября, в прошедшую пятницу, этот показатель достиг рекордной цифры - 88 единиц. В этот день было вывезено 11 куб. м мусора, 94,2 тонны снега, а на обработку проезжей части израсходовано 241 тонна песчано-соляной смеси и 25,2 тонны реагента СБГ (средство для борьбы с гололедом).

Разное количество техники на дорогах Ижевска обусловлено погодными условиями и количеством выпавшего снега, а также делением дорог на категории. Например, на улице Пушкинской, как одной из центральных, должен быть вывезен снег на 100%, она относится к последней, седьмой категории.

А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?

Период зимнего содержания дорог устанавливается с 1 ноября по 14 апреля. Однако в случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания зимней уборки могут быть изменены.

- В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/ч и выше к распределению противогололедных материалов приступают через 15 - 20 мин. после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч противогололедные материалы распределяют через 30 - 45 мин. после его начала, - говорится в утвержденном Порядке содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Ижевск» и искусственных сооружений на них, опубликованном на сайте администрации.

В первую очередь, песчано-гравийной смесью обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта.

Согласно постановлению, количество снегоочистителей, работающих на улице, зависит и от ширины проезжей части. При работе подметально-уборочных машин на улицах с двухсторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, а последующие движутся с уступом. При этом полоса, очищенная впереди идущей машиной, должна перекрываться следующей за ней машиной на 0,5-1 м.

После этого дорожные службы города начинают формировать снежные валы в лотках улиц и проездов, а также расчищать проходы в валах снега на остановках городского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

Для комфортного передвижения пешеходов проводится зимняя уборка тротуаров.

Кстати, ижевчане жалуются на образовавшиеся снежные валы вблизи остановок. Порой это становится причиной серьезных ДТП, так как людей из-за огромных снежных вершин просто не видно. Будет полезно знать, что формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта:

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

Что касается вывоза снега с остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов, действует правило – провести работы в течение трех дней после окончания снегопада.

Для комфортного передвижения пешеходов проводится зимняя уборка тротуаров. Она осуществляется как механизированным, так и ручным способами. Во время снегопадов и гололеда тротуары и пешеходные зоны должны посыпаться песчано-гравийной смесью. Время обработки тротуаров – не более 12 часов с начала снегопада.

Постановление гласит, что «механизированное подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки ПГМ должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Те, кто хочет получше разобраться в системе зимнего содержания дорог, могут ознакомится с ГОСТ Р 50597 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», где изложены нормы содержания абсолютно всех дорог России.

Кроме того, сообщить о проблемном участке дороги вы можете по следующим телефонам:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

КСТАТИ!

Пока горожане жалуются на снегопады, обитатели ижевского зоопарка радуются настоящему снегу.

- Для них это как природное обогащение среды, что-то новое и неизвестное. Снега давно не было, они все рассматривают с интересом, играют и ловят снежинки, - рассказали нам в пресс-службе зоопарка.

Фото: архив

Кстати, если у сотрудников зоопарка есть свободное время, то они лепят снежную бабу для зверей или играют в снежки.

Радуются наступлению зимы и любители зимних видов спорта. Недавно состоялось открытие сезона в горнолыжных курортах «Нечкино» и «Чекерил». Ижевчане активно делились своими фотографиями в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/nechkino

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Придется ли ижевчанам скидываться на лифт? (продолжение)

- В некоторых домах по улице Школьной в Ижевске временно отключат воду (продолжение)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».