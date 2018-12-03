2018-12-06T13:56:06+03:00
Общество

8-балльные пробки в Ижевске: где чаще всего образуются дорожные заторы и как власти планируют бороться с ними?

А также чем автомобилисты чаще всего занимаются в пробках
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Прошлая неделя выдалась снежной. Разгул стихии привел к заторам на дорогах - с 23 ноября сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует почти предельные 7-8-балльные заторы. «Комсомолка» решила выяснить, где они образуются чаще всего и как автомобилисты и власти предлагают решить проблему.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЧАСЫ

По данным сервиса, самым проблемным является время с 07:50 до 08:20. При этом чаще всего дорожные заторы образуются на перекрестках следующих улиц:

- Ленина и Удмуртская;

- Советская и Удмуртская;

- Пушкинская и Ленина;

- 10 лет Октября и Удмуртская;

- Кирова и Пушкинская;

- Азина и Пойма;

- Воткинское шоссе и 9 Января;

- 9 Января и Ворошилова.

Ответы ижевчан

Ответы ижевчан

Ситуация немного улучшается лишь к 10:00, когда большая часть автомобилистов добирается до работы. Однако уже к 13:00 на дорогах снова образуются пробки в 3-5 баллов - они появляются на Кирова, перекрестках Удмуртской и Советской, Удмуртской и Ленина, Советской и Ленина.

Вечерний пик – 7-8 баллов – приходится на 18:00. Лишь к 19:30 пробки рассасываются, достигая трех баллов.

Кстати, за 7 дней наблюдения ни разу в Ижевске мы не зафиксировали пробки в 8-10 балов, когда по городу быстрее идти пешком. В прошлом подобная ситуация наблюдалась в 2017 году, во время выступления «Русских витязей» и летом 2018 года, в День города.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

По мнению экспертов, часть дорожной сети в Ижевске используется нерационально. Так, доцент кафедры теоретической механики и теории машин и механизмов ИжГТУ Валерий Кулагин обращает внимание на то, что общая планировка улично-дорожных сетей сделана так, что большинство дорог стекается в центр города, из-за этого образуются заторовые состояния. При этом часть дорог остаются свободными. Он также отмечает, что в городе отсутствуют специалисты, которые бы изучали транспортные потоки в различные периоды, чтобы принимать меры по улучшению организации дорожного движения.

Фото: архив

Фото: архив

– Это можно делать, используя математическое моделирование <…> Сделать это можно локально по районам, улицам, а можно собрать информацию по всему городу, то есть разработать комплексную схему организации дорожного движения Ижевска, – рассказал Валерий Кулагин.

По его словам, на перекрестках можно ввести адаптивный режим – смену режима работы светофорного объекта в зависимости от интенсивности движения в определенный период времени.

Ответы ижевчан

Ответы ижевчан

КСТАТИ

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в Удмуртии, Минтранс Удмуртии заказал проект разработки программы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры в Ижевске. Так, будет разработан целый комплекс мероприятий по организации трасс общегородского значения, подчеркнул Роберт Богданов, заместитель начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города.

- В перспективе будут рассмотрены магистрали, реконструкции существующей улично-дорожной сети, а также прокладка ряда магистральных улиц вдоль железнодорожных линий с использованием реконструкций, - отметил он.

Предполагается, что у въезда в центр города будут организованы автостоянки. Разгрузить центральную часть города планируется также путем отвода транзитного движения.

Проект будет представлен до конца этого года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Автомобилисты Ижевска предложили свои варианты решения проблемы с пробками.

1. Расширить дороги там, где это возможно за счет газонов, убрать оградки хотя бы на Т-образных перекрестках.

2. Убрать все бетонные блоки из дворов, обязать управляющие компании держать открытыми для сквозного проезда дворы хотя бы на время пробок – это примерно с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Кстати, больше всего пробок, по мнению ижевчан, бывает с сентября по май.

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