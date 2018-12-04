2018-12-04T14:06:10+03:00
Общество

Почему в ижевских трамваях, троллейбусах и автобусах так холодно?

«Комсомолка» выяснила, сколько градусов должно быть в общественном транспорте
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Вот уже несколько недель на улице устойчивый «минус», и все больше жителей жалуется на общественный транспорт. Дескать, очень уж холодно в троллейбусах и трамваях. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы о «погоде» в пассажирском транспорте.

Когда включают отопление?

По данным пресс-службы ИППОПАТ и ИжГЭТ отопление в общественном транспорте Ижевска включается, когда столбики термометра показывают ниже +5 градусов днем.

Получается, в этом сезоне отопление в городском общественном транспорте заработало, как только температура воздуха опустилась ниже +5 градусов. В пресс-службе уточнили, бывало и так, что отопление в транспорте включали, а на следующий день выключали из-за резких «скачков» температуры.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовали 1 274 человека.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовали 1 274 человека.

Какая температура должна быть в общественном транспорте?

По ГОСТу, зимой температура в трамвае должна быть на 20 градусов выше, чем на улице (при закрытых дверях). Для других видов транспорта подобных действующих нормативов нет, однако в автобусах и троллейбусах используются аналогичные подходы.

Может ли быть «минус»?

Если внимательно изучить норматив, то при -25 градусах на улице в салоне допускается температура в -5 градусов. Однако ижевские перевозчики считают, что отрицательных температур при закрытых дверях в городских автобусах, трамваях и троллейбусах быть не должно. Для этого в подвижном составе ИПОПАТ и ИжГЭТ есть основное, и при необходимости дополнительное отопительное оборудование. Кроме того, если в автобусе, трамвае или троллейбусе устанавливается температура ниже +5 градусов, транспорт считается неисправным и возвращается в парк для ремонта.

Фото: архив

Фото: архив

Помните!

Каким бы мощным ни было отопление, климат внутри салона не может быть изолированным от внешних низких температур - когда двери открываются, тепло «уходит» из салона. Так, в ИжГЭТ подсчитали, что около 15% времени в течение своего рейса трамвай или троллейбус находятся на остановке с открытыми дверями. А в автобусах нередко возникает обратная проблема: во время движения в пробках салон успевает прогреться сильнее, чем того хотелось бы некоторым пассажирам, одетым по погоде.

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