В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора

4 Дек. 13:32 2018-12-04T15:26:23+03:00

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В Удмуртии плата за обращение с твердыми коммунальными отходами будет начисляться из расчета на человека. Об этом сообщает заместитель начальника отдела раскрытия информации Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Елена Попова.

В связи с негативным отношением людей к новым тарифам и с учетом мнения делового сообщества было принято решение отказаться от «квадратных метров» в многоквартирных домах и вести расчет на человека.

– Мы выслушали мнение рабочей группы. Приняли позицию муниципальных образований, которые тоже выступали за начисление платы за обращение с ТКО с человека. Также пообщались с представителями Общероссийского народного фронта и приняли решение, что плата по обращению с ТКО будет начисляться в Удмуртии с 1 января 2019 года из расчёта на человека. Это будет справедливо и понятно, – пояснил первый заместитель министра Дмитрий Сурнин.

Напомним, что первые платежки с новым тарифом жители уже получат в феврале 2019 (подробнее).

Информация о тарифах вызвала немало вопросов со стороны ижевчан. «Комсомолка» решила ответить на самые популярные из них (подробнее).

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