2018-12-04T13:33:05+03:00
Общество

В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора

Решение приняла рабочая группа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии плата за обращение с твердыми коммунальными отходами будет начисляться из расчета на человека. Об этом сообщает заместитель начальника отдела раскрытия информации Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Елена Попова.

В связи с негативным отношением людей на новые тарифы и с учетом мнения делового сообщества было принято решение отказаться от «квадратных метров» в многоквартирных домах и вести расчет на человека.

– Мы выслушали мнение рабочей группы. Приняли позицию муниципальных образований, которые тоже выступали за начисление платы за обращение с ТКО с человека. Также пообщались с представителями Общероссийского народного фронта и приняли решение, что плата по обращению с ТКО будет начисляться в Удмуртии с 1 января 2019 года из расчёта на человека. Это будет справедливо и понятно, – пояснил первый заместитель министра Дмитрий Сурнин.

Напомним, что первые платежки с новым тарифом жители уже получат в феврале 2019(подробнее).

Информация о тарифах вызвала немало вопросов со стороны ижевчан. «Комсомолка» решила ответить на самые популярные из них(подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
Ижевчанина наказали за избиение подростка
Дело в отношении ижевчанина, который украл детали речных кораблей передано в суд
В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею
Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии
В Удмуртии автомобиль въехал в забор жилого дома
В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»
В Ижевске открыли новую хоккейную коробку
В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции
В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»
В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой
Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих