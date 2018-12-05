Условно бесплатные: за какие работы в многоквартирном доме ижевчане не должны платить

Не секрет, что главная обязанность любого жильца – оплата коммунальных услуг. Но за какие именно услуги должны платить ижевчане, а за какие – нет? Разбираемся!

ВИДЫ УСЛУГ

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УСЛОВНО БЕСПЛАТНЫЕ

Отметим, что услуги, за которые жильцу платить, казалось бы, ничего не нужно, экспертами выделяются как «условно бесплатные». Дело в том, что, как правило, именно за них собственники ежемесячно платят по графе «Содержание дома».

- В доме существует частное и общее имущество. Чаще условно бесплатные услуги связанны именно с содержанием общего имущества, - рассказывает председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев. - Многие услуги и работы управляющая компания выполняет с периодичностью, установленной в договоре управления многоквартирным домом. Для проведения некоторых работ потребитель либо должен подать заявку в управляющую компанию (например, если перегорела лампочка в подъезде или произошла авария по стояку), либо принять решение на общем собрании или советом дома (текущий ремонт в подъезде).

С личным имуществом все гораздо проще, хоть и дороже. Человек имеет право выбора организации, которая проведет в его квартире необходимые работы, не обязательно отдавать предпочтение лишь управляющей компании.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если вам пытаются навязать и просят оплатить «бесплатные» работы, обратитесь с претензией в адрес управляющей организации. Если решить проблему не удается, то можно обратиться в государственные органы - Управление ЖКХ Администрации города или Жилищную инспекцию, советует Евсеев.

КОГДА ПЛАТИТЬ ПРИХОДИТСЯ

Однако бывают ситуации, когда жители многоквартирного дома вполне законно вносят дополнительные средства за «условно бесплатные» услуги. Например, если жильцы хотят заменить лифт, а средств на счете капитального или текущего ремонта недостаточно. В этом случае они могут взять кредит или рассрочку, и увеличить размер регулярных ежемесячных взносов, говорит Евсеев.

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