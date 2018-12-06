Тарифы на мусор: смогут ли жители Удмуртии оплачивать вывоз отходов с «квадратных метров» и можно ли будет платить «по факту»?

Один из самых обсуждаемых вопросов последних недель наконец-то разрешился – Минстрой Удмуртии рассказал, как именно жители будут платить за вывоз мусора из многоквартирных домов с 1 января 2019 года. Так, стоимость будет рассчитываться не с квадратных метров, как предполагалось ранее, а с количества прописанных на жилплощади человек. К такому решению власти подтолкнули многочисленные просьбы жителей. Однако в министерстве не исключают, что вернуться к подсчету с квадратных метров могут уже через год. Подробнее в теме разбиралась «Комсомолка».

ПОЧЕМУ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?

Изменить метод расчета платы решили после многочисленных возражений горожан. По словам замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрия Сурнина обсуждения этого вопроса на различных площадках велись в течение последних трех недель, и большинство граждан просили установить размер платы исходя из норматива на человека.

– Решение принято. Сейчас мы оформляем проект распоряжения в правительство по установке нормативов. В начале следующей надели он будет подписан и размещен на сайте Минстроя Удмуртии, – сообщил замминистра строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+).

Напомним, что изначальная предельная стоимость, с которой вышел регоператор – ООО «Спецавтохозяйство» (САХ) – составляла 7,54 руб. за 1 кв. м для МКД, 166 руб. с человека для частных домовладений. Независимые эксперты в лице ООО «Большая тройка» предложили свой вариант: 7,61 руб. за 1 кв. м для МКД и 135,25 руб. с человека для частных домовладений. Сумма, которую придется платить в многоквартирных домах за человека, пока не утверждена, но по предварительным подсчетам она установится в размере 135 руб. Напомним, что согласовать тарифы правительство должно до 20 декабря.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

Дмитрий Сурнин допускает, что в 2019 году найдутся те, кто попросит пересмотреть метод подсчета платы для МКД. Самая главная причина – этот способ выгоднее для незащищенных слоев населения, которые проживают на 40 или 50 кв. м вчетвером или впятером.

– Там, где плотность населения на квадратный метр проживания больше, платить выгоднее по квадратным метрам. Расчет из метра квадратного защищает, простите за тавтологию, более незащищенную группу населения, которая проживает в плотных стесненных условиях. Таких у нас в республике больше, – добавил Дмитрий Сурнин.

Для примера возьмем квартиру площадью 40 кв. м, где проживает четыре человека. Из расчета на квадратный метр ежемесячная плата составит 304,4 руб., при расчете за число прописанных – 540 руб. Разница – почти 240 руб. Если в квартире проживает только один человек, то ему, наоборот, выгоднее платить за число прописанных на жилплощади людей – 135 руб. против 304,4 руб. Таким образом, выгода напрямую зависит от условий проживания.

Еще один нюанс заключается в том, что в квартире может быть прописано пять человек, а фактически проживает только три. По словам директора САХ Ивана Маринина, в Удмуртии проживает 1,5 млн человек. Около 300 тыс. из них не проживают по месту прописки.

Но у способа платы за человека есть один неоспоримый плюс – возможность перерасчета. Проживающим с мая по октябрь на огороде можно будет не платить за услугу в этот период, главное – написать заявление.

МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ «ПО ФАКТУ»?

Метод оплаты за мусор, который копится фактически, предлагает председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев. Суть в том, чтобы считать фактически производимые жильцами отходы. Например, измерять их число в мусорных баках. Но представители власти считают, что наше общество к этому способу сбора еще не готово.

– Сейчас контейнерные площадки под мусор ставят на несколько домов, где может стоять несколько баков разных управляющих компаний. Но что делать, если жители одного дома будут выбрасывать мусор в баки соседей, чтобы в их собственном дворе было меньше мусора (и, соответственно, меньшая плата)? Как исключить этот момент? – прокомментировал предложение Дмитрий Сурнин.

Единственным выходом в этом случае станут закрытые контейнерный площадки для каждого дома, но это все равно не решит проблемы. Как тогда мусор будет распределяться между жальцами? Ведь и в этом случае кто-то мусорит меньше, а кто-то – больше. А платить всем придется одну и ту же сумму.

Минстрой не исключает перехода к этой системе, но способ требует детальной проработки. Кстати, сейчас платить по факту могут только юридические лица и садоводческие товарищества.

КСТАТИ

Еще один важный момент, над которым предстоит работать регоператору – скидки для тех, кто разделяет мусор. Пока она небольшая, но может увеличиться в будущем.

– Однако мы не можем просчитать момент, когда две квартиры из 100 будут сортировать мусор, а все остальные – получать скидку вместе с ними. Поэтому сейчас она небольшая, стартовая. В течение года мы будем следить за ситуацией и уже каким-то другим образом будем принимать решения на следующий тарифный период, – подытожил Дмитрий Сурнин.

Сейчас во дворах Ижевска установлено 53 контейнера для раздельного сбора мусора. Сейчас туда можно выбрасывать пластик. В 2019 году планируется установить еще 3 тысячи контейнеров, а в 2020 начать установку емкостей для бумаги и картона.

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Платить по-новому

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