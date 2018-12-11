Выгодно ли ижевчанам платить по счетчикам?

Часто ижевчане задаются вопросом, как же выгоднее оплачивать коммунальные услуги: по счетчику или по нормативу? А некоторые порой забывают подавать показания приборов учета в установленные сроки, а потом замечают, что по «среднему» им платить было бы выгоднее. Предусмотрен ли штраф для таких потребителей? И кому в итоге выгодны счетчики, а кому – нормативы?

Чтобы сэкономить – считай!

Если счетчики не установлены, человек будет оплачивать услуги, исходя из норматива, установленного тарифа, с применением повышающего коэффициента. Посчитать, будет ли вам выгоднее платить по нормативу, просто.

Для расчета платы по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению:

Шаг 1. Уточните норматив по вашему дому:

Шаг 2. Умножаем норматив на тариф:

Шаг 3. Полученную сумму умножаем на количество зарегистрированных людей в квартире и на повышающий коэффициент.

Итоговая формула: норматив потребления x тариф x количество человек, проживающих в квартире х 1,5 (повышающий коэффициент).

1,5 – таков повышающий коэффициент в Российской Федерации.

Для расчета платы за отопление (если нет общедомового счетчика на отопление):

Шаг 1. Уточните норматив потребления по вашему дому в Постановлении правительства Удмуртской Республики №554 (от 22 декабря 2014 года).

Шаг 2. Умножаем норматив на тариф (1800,20 руб./Гкал) и на площадь квартиры.

При этом следует учесть способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению: в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года.

Итоговая формула: норматив потребления x тариф x общая площадь квартиры.

При наличии же общедомового прибора учета, также существует два способа оплаты:

– равными долями в течение всего календарного года;

– в течение отопительного периода.

В первом случае плата за все потребленное домом тепло делится оплачивается равными долями в течение 12 месяцев, величина оплаты напрямую зависит от общей площади квартиры и среднемесячного объема потребления тепловой энергии, определенного исходя из показаний общедомового прибора учета за прошедший календарный год.

Платить по среднему тарифу может быть невыгодно собственникам нескольких жилплощадей.

– У нас есть города (Воткинск, Можга и ряд поселений в Завьяловском районе), в которых муниципальными образованиями было принято решение об оплате в течение отопительного периода. То есть у них при наличии общедомового прибора учета будет использоваться объем потребления, определенный по этому прибору учета в конкретном месяце. Распределяется он пропорционально общей площади квартиры, – отметил Алексей Суслов, начальник Управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ и строительства Удмуртии.

Могу ли я перестать платить по счетчику?

Если после подсчетов выясняется, что вам выгоднее платить по среднему нормативу, можно ли перестать подавать показания приборов учета в управляющую компанию и начать оплачивать по иной системе? Не оштрафуют?

– Если в квартире установлен индивидуальный прибор учета, то гражданин обязан подавать показания. Но если он их не подает, через три месяца ему приходит расчет по нормативу. То есть первые три месяца ему считают по среднему значению за последние шесть месяцев. А потом спустя три месяца расчет ведется по нормативу с применением повышающего коэффициента. Штраф за это не предусмотрен (стимулирование к установке приборов учета и их использованию – повышающий коэффициент), - ответил Алексей Суслов, начальник Управления жилищного хозяйства Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики.

– Прибор учета показывает факт потребления, тут не надо говорить о выгоде. Надо говорить о правильности исчисления объемов потребления, – Алексей Суслов, начальник Управления жилищного хозяйства Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

– Нам платить по «среднему» невыгодно. Мы недавно переехали в свой дом, но прописаны остаемся в квартире – дом пока достраиваем, живем то там, то там. Коммуналку платить приходится за квартиру и за дом, а квартира четырехкомнатная, прописаны 3 человека – набегает по платежкам немало! Будем ставить счетчики, – семья Петровых из Ижевска.

– Стоят счетчики на газ, холодную, горячую воду, электричество. Обычно моя плата за месяц составляла в среднем 1,6 тысячи рублей, где 1,2 тысячи рублей – общая платежка, куда включена вода, содержание общего имущества и так далее. Весной мне меняли стояки и сорвали пломбы со счетчиков холодной и горячей воды. Я стала платить больше, в среднем на 300 руб. Но вчера получила платежку с цифрами 2,3 тысячи рублей. Видимо, с наступлением холодов выросло потребление горячей воды, – Юлия.

– В квартире живу один, установлены счетчики. Привык тратить много воды – тут помыть, там постирать. И вообще не люблю себя в чем-то ограничивать дома. Но я специально не подаю показания по счетчику на воду, так как по «среднему» мне выгоднее, – Алексей.

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