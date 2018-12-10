Жители Удмуртии получат пробные квитанции за вывоз мусора
В Ижевске начали рассылать пробные платежки за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора.
В квитанции будет отдельная строка «обращение с ТКО», пробную платежку оплачивать не нужно. Эта мера нужна для того, чтобы сверить данные. Поэтому жители должны внимательно проверить, правильно ли указано количество зарегистрированных человек и площадь жилья.
Если вдруг вы обнаружили ошибку, необходимо сообщить в офис «ЭнергосбыТ Плюс».
Напомним, что первая квитанция на оплату придет жителям Удмуртии уже в феврале 2019 года (подробнее)
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