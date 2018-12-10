Жители Удмуртии получат пробные квитанции за вывоз мусора

10 Дек. 12:35 2018-12-10T14:08:40+03:00

В платежке будет числиться строка «обращение с ТКО»

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В Ижевске начали рассылать пробные платежки за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора.

В квитанции будет отдельная строка «обращение с ТКО», пробную платежку оплачивать не нужно. Эта мера нужна для того, чтобы сверить данные. Поэтому жители должны внимательно проверить, правильно ли указано количество зарегистрированных человек и площадь жилья.

Если вдруг вы обнаружили ошибку, необходимо сообщить в офис «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что первая квитанция на оплату придет жителям Удмуртии уже в феврале 2019 года (подробнее)

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