Испыталка «КП»: Чем посыпают дороги Ижевска зимой и как реагенты влияют на нашу обувь?

- Это какой-то кошмар! Придешь с улицы - обувь просто убитая, - жалуются ижевчане. - Чисти-не чисти, а все равно к концу сезона придется выкидывать…

С наступлением зимы ижевчане по традиции начали жаловаться на снег и сетовать на реагенты, которыми посыпают тротуары. «Комсомолка» решила выяснить, чем именно обрабатывают дороги, как материалы влияют на нашу обувь и в каких районах города лучше не гулять.

ПОШЛИ НА УЛИЦУ!

Мы решили прогуляться в разных районах города, выбрав пять городских мест, достаточно удаленных друг от друга: Центральный рынок, Трамвайное кольцо (район Буммаш), Строительный рынок «Садовод» (Автозавод), Остановка «Магазин «Родина» (Машиностроитель), Бывший кинотеатр «Аврора» (Металлург). Задачей было выяснить, как снег из разных частей города повлияет на обувь, если долго будет с ней взаимодействовать.

При проведении эксперимента редакция «пожертвовала» три пары обуви.

Вооружившись детской лопаткой и пакетами, мы отправились собирать снег. Брали мы его с тех мест, где часто проходят пешеходы и где невооруженным глазом можно заменить песчано-соляную смесь. На сбор снега у нас ушло два часа. Каждый пакет мы пронумеровали соответственно нашему списку мест и приступили к исследованию.

Сам эксперимент проводили в редакции. Температура воздуха в помещении выше, чем на улице, что помогло нам создать эффект мокрых сапог. Ведь именно такими они становятся после прогулки по улице.

Держать обувь в снегу решили 20 минут - это среднее время, которое тратит человек на дорогу (чтобы добраться до общественного транспорта, а после - от остановки до офиса).

Трамвайное кольцо (район Буммаш)

В снег именно этого района мы начали «замачивать» сапоги наших коллег в первую очередь. По прошествии 20 минут мы оставили сапоги подсохнуть. Через несколько часов мы заметили на обуви остатки песка, но следов от соли и других реагентов не было. Для спасения первого экспериментального сапога достаточно помыть его или протереть влажной салфеткой.

Фото: Сергей Грачев

Сапог после нашего эксперимента

Кстати, когда мы собирали снег на Трамвайном кольце, наши старания заметил работник «Дорожного ремонтно-эксплуатационное управления». Он щедро поделился с нами противогололедными реагентами, которые сыпал на дорогу.

Фото: Сергей Грачев

Центральный рынок

Фото: Сергей Грачев

Можете гулять по центральным улицам спокойно и абсолютно не беспокоится за свою обувь! Результат нас удивил. Сапог, который мы продержали в снегу этого района, не испортился. На нем не осталось следов соли и песка а также разводов.

Сапог после нашего эксперимента

Остановка «Магазин «Родина» (Машиностроитель)

Когда мы приехали в район Машиностроитель то обнаружили, что собирать нам придется не снег, а песчано-соляные лужи. Удивительно, что они не замерзли, скорее всего, это связано с большой концентрацией соли на дороге.

Фото: Сергей Грачев

От ледяного наката реагенты, посыпанные около остановки «Магазин «Родина», не спасают. Пока мы собирали что-то отдаленно похожее на снег, люди то и дело поскальзывались.

Сапог после нашего эксперимента

Этот район по праву можно считать самым грязным, с большой концентрацией реагентов и песчано-соляной смеси на дорогах. Сапог после испытания полностью покрылся слоем песка, солью, остались разводы.

Строительный рынок «Садовод» (Автозавод)

Фото: Сергей Грачев

С виду снег на Строительном рынке «Садовод» на Автозаводе не такой уж и грязный. Думали, что сапог не покроется противогололедными материалами, как в первом случае. Но оказалось иначе. На нем осталось немалое количество песка, появились белые разводы. Этот район можно поставить на предпоследнее место в нашем рейтинге лучших районов города.

Сапог после нашего эксперимента

Бывший кинотеатр «Аврора» (Металлург)

Фото: Сергей Грачев

В этом районе на дорогах настоящая «каша». Видимо, снег убирают редко, зато реагентов не жалеют. На замшевом сапоге, который полежал в снегу, взятом около бывшего кинотеатра «Аврора», остался песок и появились незначительные белые разводы.

Сапог после нашего эксперимента

Подведем итоги

Итак, мы сравнили результаты наших экспериментов с пятью сапогами, которые держали по 20 минут в снегу пяти районов Ижевска. И готовы назвать самые лучшие и самые «реагентные» районы города. Результаты следующие:

1 место - Центральный рынок;

2 место - Трамвайное кольцо (район Буммаш);

3 место - Бывший кинотеатр «Аврора» (Металлург);

4 место - Остановка «Магазин «Родина» (Машиностроитель);

5 место - Строительный рынок «Садовод» (Автозавод).

ЧЕМ ПОСЫПАЮТ?

По данным Управления благоустройства и транспорта Администрации Ижевска, на центральных автомобильных дорогах, а также тротуарах и остановках магистральных дорог применяются твердые химические противогололедные материалы, которые иначе называются реагентами. А остальные дороги посыпаются песчано-соляной смесью.

На дороги Ижевска посыпают твердые химические противогололедные материалы и песко-соляную смесь

В этом году автомобильные дороги начали обрабатывать противогололедными материалами еще 28 октября в связи с ухудшением погодных условий.

КАК ВЫБИРАЮТ МАТЕРИАЛЫ?

Нелюбимая многими песчано-соляная смесь, которая чаще всего и портит нашу обувь, является комбинированным противогололедным материалом. Соль вызывает плавление льда, а песок улучшает сцепление с дорожным покрытием.

Работник «Дорожного ремонтно-эксплуатационное управления» поделился с нами противогололедными реагентами

Что касается реагента, то он быстрее вступает в химическую реакцию и применяется «дорожниками» для борьбы с обледенением на автомобильных дорогах. Он способен плавить лед за более короткое время, чем, например, песчано-соляная смесь. Также реагент не загрязняет ливневую канализацию и примыкающую территорию автодорог.

Как оказалось, песчано-соляная смесь стоит порядка 700 рублей за одну тонну, а реагент - примерно 13 500 рублей также за одну тонну.

СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ

Обработка дорог противогололедными материалами в зимнее время, в соответствии с технологией уборки от снега, происходит до и во время выпадения осадков.

После обработки требуется некоторое время для того, чтобы произошла химическая реакция и противогололедный материал начал работать эффективно. Затем производится уборка снега с дорог. Если снегопад продолжается долго, то необходимые операции повторяются неоднократно.

На все реагенты подрядные организации предоставляют сертификаты и паспорта качества, поэтому жители могут быть уверены в безопасности противогололедных материалов.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ОБУВЬ

Мы подготовили для вас несколько советов, как защитить свои любимые сапоги от ненавистных реагентов.

1. Мойте обувь после каждой прогулки. Даже есть вам кажется, что обувь не грязная, будьте уверены, какой-то процент дорожных реагентов все же остался на ней.

2. В течение дня желательно протирать сапоги влажной салфеткой. Это позволит очистить их от песка и соли не дожидаясь конца дня.

3. После того, как помыли обувь, тщательно ее просушите. Наша обувь часто портится от того, что мы не просушиваем ее изо дня в день.

4. Ухаживайте за обувью! Регулярно обрабатывайте ее специальным кремом. Делать это рекомендуется заранее, а не за 15 минут до выхода на улицу. Необходимо это для того, чтобы крем успел хорошо впитаться.

5. Если есть такая возможность, обходите места, обильно посыпанные песчано-соляной смесью и реагентами.

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