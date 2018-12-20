2018-12-20T11:05:46+03:00
Общество

Тариф на вывоз мусора в Удмуртии составит 98,48 рубля

С человека в частном доме будут брать 95,2 рубля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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20 декабря, в четверг, на заседании комиссии по тарифному регулированию Удмуртии утвердили цену на вывоз мусора.

Комиссия по тарифному регулированию пересмотрела ранее предложенный тариф и единогласно приняли новую сумму. Так, с каждого прописанного в квартире человека возьмут 98,48 рубля, а в частном доме - 95,2 рубля.

Напомним, что изначально планировали считать сумму по квадратным метрам Региональный оператор озвучил предварительные цифры (подробнее).

Но после пересмотрели и предложили считать с человека.

А также пробные платежки за вывоз мусора придут жителям Удмуртии, что с ними делать, читайте в нашем материале.

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