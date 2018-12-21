2018-12-21T14:44:11+03:00
Дом. Семья

25 мест, где можно купить живую елку в Ижевске

И во сколько обойдется зеленая красавица
Екатерина Ардашева
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Фото: АрхивФото: Архив
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Администрация Ижевска опубликовали список мест, где можно купить живую елку. Елочные базары будут работать до 31 декабря. По словам продавцов, самый спрос на ели будет 22-23 декабря, в выходные.

По цене полутораметровое деревце обойдется ижевчанам примерно в 400 рублей, а елка высотой около двух метров уже будет стоить около 1 тыс. рублей. Все деревья продаются в запакованном виде и удобны для транспортировки. Контактные данные организаторов ярмарок ищите по ссылке.

Кстати, читайте и полную афишу празднования Нового года-2019 в Ижевске. А также, какая погода будет в праздничную ночь и длинные выходные.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ?

1. Ярмарка «Парковая». Адрес: ул. Воткинское шоссе, 118, прилегающая территория к МАУ ЦРК «Русский Дом».

2. «Ярмарка у торгового павильона «КОВЧЕГ». Адрес: площадка около дома по ул. Удмуртской, 263; площадка возле торгового павильона «КОВЧЕГ» по ул. Холмогорова, 70б.

3. «Ярмарка на «Кольце». Адрес: ул. Дзержинского, 48а.

4. Ярмарка «Северный рынок». Адрес: прилегающая территория к зданию по ул. 9 января, 223.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ?

1. Ярмарка «Торгово-ярмарочный комплекс «Меркурий». Адрес: ул. Клубная, 23а.

2. Ярмарка «Юг-1». Адрес: ул. Азина, 150.

3. Ярмарка «Заречная». Адрес: площадка около дома по ул. Клубной, 60.

4. Ярмарка «Урожайная». Адрес: ул. Маяковского, 41а.

5. «Ярмарка на Клубной». Адрес: площадка около дома по ул. Клубная, 63.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУБЮ ЕЛКУ В ОКТБЯРЬСКОМ РАЙОНЕ?

1. «Ярмарка на Карла Маркса». Адрес: площадка около здания по ул. Кирова, 116.

2. Ярмарка «На Кирова». Адрес: площадка около дома по ул. Кирова, 11.

3. Ярмарка «Фермерская лавка». Адрес: площадка возле торговых павильонов по ул. Школьная, 44а.

4. Ярмарка «На Шумайлова». Адрес: площадка около дома по ул. К. Маркса, 393.

5. Ярмарка «Славянский базар». Адрес: площадка около дома по пер. Широкий, 71а; площадка возле центрального входа УМ «Славянский базар» по ул. Коммунаров, 313.

6. Ярмарка «City Fest». Площадка «City Fest» на пересечении ул.Карла Маркса и ул. Кирова.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ?

1. «Ярмарка на Промышленной». Адрес: площадка около дома по ул. Орджоникидзе, 16.

2. «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров». Адрес: ул. Ленина, 144.

3. Ярмарка «На Либкнехта». Адрес: площадка около дома по ул. К. Либкнехта, 53.

4. «Ярмарка на Сенной». Адрес: ул. Красноармейская, 4 торговые точки.

5. «Ярмарка на ул. Ленина». Адрес: площадка около дома по ул. Ленина, 164.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В УСТИНОВСКОМ РАЙОНЕ?

1. «Сельскохозяйственная ярмарка». Адрес: площадка около дома по ул. Ворошилова, 53.

2. «Сельскохозяйственная ярмарка». Адрес: площадка около дома по ул. Молодежной, 94.

3. Ярмарка «Капитал». Адрес: площадка около дома по ул. Т. Барамзиной, 60.

4. «Ярмарка на Автозаводской»». Адрес: площадка около дома по ул. Автозаводской, 72.

5. Прилегающая территория к СЦ «Азбука ремонта». Адрес: ул. Молодежная, 107б.

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