Дворник-художник начал тренироваться, чтобы делать большие рисунки на Ижевском пруду

С 1 по 7 января 2019 года знаменитый дворник-художник из Ижевска будет радовать жителей огромными рисунками на пруду. При этом, пользоваться он будет не только лопатой и метлой, для создания шедевров ему выделяют снегоход! В понедельник, 24 декабря, Семен Бухарин в первый раз сел за руль этой техники.

- Вот автомобиль – это мое! Ну за жизнь пробовал ездить на всем, даже на моторной лодке. Но вот не на снегоходах. Посмотрим, что получится, - рассказал Семен Викторович.

Фото: Сергей Грачев

Спустя пять минут, после наворачивания кругов на глади пруда, дворник-художник изрядно замерз.

- Бли-и-и-и-н. Чуть не упал! А это тяжело! Руки очень устают, - сказал Семен Викторович, как только слез со снегохода.

Фото: Сергей Грачев

Кстати, в снегоходе, который предоставляют для искусства, 164 лошадиные силы. Он весит 213 килограмм и способен развивать скорость до 160-170 км/ч. По словам специалистов, полного бака хватит примерно на 200 километров.

БУДУТ СМОТРЕТЬ НА МЕСТЕ

Что будет рисовать, Семен Викторович пока не знает. Да и никогда не думает об этом заранее. Говорит, что все идет от сердца и не загадывает.

- Вот бывает такое, просыпаешься утром, и еще заспанными глазами посмотришь на какую-нибудь занавеску, а там орнамент красивый! Его и решаешь нарисовать, - рассказал Семен Викторович.

Фото: Сергей Грачев

Пока и не совсем ясно, будут ли стираться рисунки или оставаться на пруду. В практике города такой масштабный проект реализуется в первый раз, поэтому уже будут смотреть на месте. Ясно только то, что каждый день утром Семен Викторович будет выезжать на снегоходе со стороны перекрестка Южная Набережная - улица Четырнадцатая и ехать в сторону Милиционной – там и будут рисунки. Опять же, все зависит от погоды. Идеальная погода для создания рисунков – чтобы было без снегопадов и не ветрено.

- Первый раз у меня такое, что нужно будет настолько большие рисунки делать. Пока о размерах тоже не думал. Может 100-150 метров, может 50 на 50 метров, может 60 на 100 метров. В зависимости от рисунка, - рассуждает Семен Викторович.

Кстати, дворник-художник начал проводить открытые уроки по искусству для старшеклассников. Сам он закончил соответствующее училище, но нигде по профессии не работал – бал шахтером, строителем, трудился в пожарной охране.

Фото: Сергей Грачев

- Мне просто нравится заниматься искусством. Нравится и видеть результат трудов моим главным экспертам – детям. Сейчас посмотришь телевизор, а там одни воинственные дебаты. А тут – позитив и радость, - заключил Семен Викторович.

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