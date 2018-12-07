2018-12-07T14:05:11+03:00
Общество

Дворник-художник из Ижевска будет рисовать снежные картины на пруду

Каждый день в течение недели жителей будет ждать очередной шедевр
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Настоящий новогодний подарок готовится для жителей Ижевска. А сделает его знаменитый дворник-художник Семен Бухарин. Как сообщил во время пресс-конференции в Медиагруппе «Центр» глава города Олег Бекмеметьев, договорились о том, что лопату с метлой он променяет на снегоход «Буран».

- И с помощью него с 1 по 7 января он будет рисовать на глади Ижевского пруда, даря отличное настроение для жителей и атмосферу праздника, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Фото: архив

Фото: архив

Напомним, что Семен Бухарин несколько лет назад вышел на пенсию и устроился дворником в ижевскую школу. Тогда и не думал, что именно здесь он, декоратор по образованию, найдет свое призвание. А именно, Семен Викторович стал выводить удивительные рисунки с помощью метлы и лопаты на стадионе. В кратчайшие сроки его творения привлекли внимание не только горожан, но и многих жителей России: фотографии рисунков до сих пор расходятся в интернете.

Фото: Архив

Фото: Архив

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