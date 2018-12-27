Замуровать или оставить: могут ли ижевчане блокировать люк на балконе

Люк на балконе – дело для ижевских домов привычное. Предполагается, что он должен использоваться в качестве эвакуационного пожарного выхода. Однако на практике люк часто вызывает у жильцов вопросы и желание его закрыть – кому захочется жить, зная, что в любой момент на балкон могут нагрянуть соседи?

С вопросом могут ли ижевчане заблокировать люк, «Комсомолка» обратилась к председателю общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александру Евсееву. Он отметил, что балкон – это не место для хранения вещей.

- Балконы в таких домах используются для того, чтобы иногда выйти свежим воздухом подышать. Соответственно, такой тип дома предполагает, что закрывать люки и срезать лестницы нельзя. Но на практике мы все прекрасно понимаем, что это не так, за счет балконов люди расширяют квартиру и так далее, - отметил он Евсеев. – Чтобы закрыть балкон, необходимо переделать проектную техническую документацию многоквартирного дома таким образом, чтобы предусмотреть какие-то иные способы пожарной эвакуации в доме. Проект можно заказать через управляющую компанию. Если изменить проектную документацию, то МЧС и пожарные службы не будут предъявлять претензий к собственникам, которые перекрыли доступ.

Но один собственник квартиры, которому мешает пожарный люк на балконе, не может принять решение за всех жильцов дома. Ему необходимо выступить инициатором проведения общего собрания, где и будет решен вопрос об альтернативных способах перенесения пожарной эвакуации. Представителям управляющей компании не обязательно присутствовать на подобном собрании.

- Человек может обратиться в управляющую организацию в данном случае для того, чтобы получить необходимые документы, а именно реестр собственников. Управляющая компания в течение пяти дней обязана предоставить этот реестр для проведения общего собрания, - уточнил Евсеев.

"Балконы в таких домах используются для того, чтобы иногда выйти свежим воздухом подышать".

БУДУТ ЛИ ШТРАФЫ?

Известно, что для собственника за перекрытие пожарного эвакуационного выхода как такового штрафа законодательством не предусмотрено. Но существуют штрафы для управляющих организаций, которые обязаны принимать меры для устранения подобных случаев.

-Управляющая компания может направлять письма и претензии, всячески сообщать о том, что необходимо открыть люки, если они были закрыты или восстановить лесенки, если они были снесены. Если компания таких мер не принимает, то ее могут оштрафовать. Хотя было бы правильнее, наверное, штрафовать собственника.

Штраф управляющая компания обязана заплатить из своих средств, так как это ее коммерческий риск. Также она может перевыставить штраф собственнику. Происходит это в судебном порядке и в исключительных случаях. Прямого штрафа или наказания для собственника квартиры нет.

Но нужно понимать, что управляющая компания получает штраф не за сам факт того, что пожарный люк перекрыт, а за то, что ее сотрудники не провели осмотр или не принимали должных мер.

Обнаружить перекрытый люк на вашем балконе управляющая компания может в ходе осмотра, который в рамках содержания общего имущества. Сотрудники УК могут осуществить осмотр

непосредственно в квартире, а могут заметить данный факт визуально. Например, если балкон не застеклен, то демонтаж пожарной лестницы можно заметить невооруженным глазом. а могут

-Периодичность осмотров указана в договоре с управляющей организацией. Обычно такие осмотры проводятся раз в год, - пояснил председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

Для собственника за перекрытие пожарного эвакуационного выхода как такового штрафа законодательством не предусмотрено.

Балкон – личная собственность. Могу делать, что захочу?

Действительно, балкон – это часть квартиры, а значит это пространство является личной собственностью владельца квартиры. Возникает очевидный вопрос, почему собственник не может распоряжаться своим имуществом в полной мере?

Итак, в СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» указывается, что пожарная лестница, расположенная на внешней стороне и соединяющая собой балконы разных этажей, является эвакуационным выходом в случае возникновения возгорания. Наличие наружной эвакуационной лестницы обязательно для квартир, если суммарная площадь квартир на этаже превышает 500 м2, либо если квартира находится выше 15 м над уровнем земли.

Юрист Мария Валова отметила, что юридически пожарная лестница и пожарные люки являются общей собственностью ЖСК (жилищно-строительного кооператива), а не личной собственностью владельца данной квартиры. Управляющая компания имеет право регулярно производить осмотр на наличие пожарной лестницы на балконе (лоджии), проверять ее функциональность.

- Потому на законных основаниях демонтировать ее не получится — на это никто не выдаст разрешение. Штрафы за снос пожарной лестницы введены недавно, потому иногда можно услышать от знакомых (не особо интересующихся новостями юрисдикции) о том, что ничего не будет. Но это — неправда. Штрафы есть, и достаточно существенные, - отметила Мария Валова.

Для частных лиц штраф составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

При этом важно учитывать, что необходимо не только заплатить штраф, но и устранить нарушение. Чаще всего проходит еще одна проверка, и в случае повторного нарушения суммы взысканий увеличиваются: для частных лиц от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

-С оплатой штрафа лучше не затягивать еще и по другой причине - несвоевременное погашение грозит судебными разбирательствами. Поскольку в таком случае дело однозначно будет проиграно, это влечет за собой еще большие расходы на судебные издержки, - добавила юрист Мария Валова.

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