Снегурочка-водитель 40го автобуса, утренник для особенных детей и деды Морозы-альпинисты: 6 чудес, которые случились в Ижевске под Новый год

Новый год у многих ижевчан ассоциируется с чудесами. И не зря - этот праздник действительно дарит нам множество удивительных и добрых открытий. «Комсомолка» собрала несколько трогательных историй, которые доказывают это.

ПРАЗДНИК – ЧЕРЕЗ ОКНО

Залезть в окно, чтобы поздравить детей с Новым годом? Легко! Уже 4 года Кирилл Сунцов, работающий промышленным альпинистом, поздравляет воспитанников детского дома.

- Если честно, я уже не помню, как мне пришла в голову эта идея: нарядиться Дедом Морозом и прийти на утренник к детям через окно. Хотелось устроить чудо, как в кино. Друзья поддержали, - рассказывает Кирилл.- Дети уже водили хоровод вокруг елочки, когда наш товарищ, который на тот вечер стал Дедом Морозом, завис за окном. Он должен был дождаться условного сигнала, после которого ему нужно было постучаться в окно и влезь в зал. Но произошла небольшая накладка - утренник начался позже, поэтому наш Дед Мороз за окном провисел целый час - вместо запланированных пары минут! Замерз жутко! И так холодно на улице было, да еще и ветер. В общем, когда он наконец залез через окно в зал, он даже толком говорить не мог. Но ребята этого даже не заметили - они просто рты пооткрывали от такого сюрприза, были в полнейшем восторге! Особенно после того, как подарки получили.

Источник vk.com.club134359149

ШАНС НА СПАСЕНИЕ

3 декабря Удмуртию посетил Дед Мороз из Великого Устюга. За два дня своего пребывания в Ижевске зимний волшебник посетил ижевский детский дом и зажег елку в зоопарке. А еще - подарил 7-летней малышке из Ижевска сертификат на операцию.

Маленькая Ульяна всегда была обычным ребенком, радовала маму и папу. Но в 2,5 года врачи шокировали родителей малышки, сказав, что девочка инвалид. В небе девочки была расщелина (деформация становления челюстно-лицевой области. - Прим. ред.). Ульяне поставили диагноз «небно-глоточная недостаточность». Еремины начали ходить по врачам, сделали 4 операции, но болезнь не отступала. На очереди была 5 операция, в Москве. Там Ереминым посоветовали обратиться в благотворительный фонд.

- Я отправила заявку, и мне перезвонили! Мы с мужем поначалу не поверили, думали, что это «развод», но когда звонок повторился, я уже не сомневалась! Сказали, что к нам приедет Дед Мороз и вручит сертификат на операцию, - рассказывает мама девочки Светлана.

О том, что в гости заглянет сам Дед Мороз, родители не сказали ни Ульяне, ни ее младшему брату. К визиту дедушки, однако, семья подготовилась: дома нарядили елку, испекли вкусный торт. Чудо не заставило себя ждать - семья получила от новогоднего волшебника сертификат на лечение. Решающая операция ждет Ульяну уже в январе 2019 года.

СКАЗКА НА МОТОЦИКЛАХ

Вот уже пять лет мотосообщество Ижевска дарит жителям города новогоднее настроение, усаживая Дедушку Мороза на мотоцикл Иж, раздавая конфеты и устраивая елки для ребят. За новогоднее настроение отвечают братья Олег и Игорь Чупины. Именно им пришла в голову идея устраивать перед Новым годом праздник для жителей города.

- Вначале идею поддержали немногие. Олег Чупин вместе с Игорем «Воркутой» Коломийчуком вместе подготовили мотоцикл и выехали на улицы Ижевска. Объявили через социальные сети, что Дед Мороз будет в парке Кирова, чтобы все желающие подтягивались на праздник. И успех был настолько большой, что праздник решили устраивать каждый год, - рассказывает организатор «Мотоелки» Елена.

Именно Игорь «Воркута» ввел негласное правило, что у Дедушки должна быть настоящая борода! И когда его не стало (Игорь погиб в ДТП 15 мая 2016 года. - Прим. ред.), Дедушку выбирали именно по наличию длинной естественной бороды. Сейчас на мотоцикле в образе доброго волшебника ездит Андрей Книгин - носитель почетного звания «Борода Урала».

- За 4 года я очень вжилась в свою роль мото-Снегурочки и с нетерпением жду каждого Нового года. В нашей команде есть любимец детей - хвостатый Тигропард (смесь тигра и леопарда) - это Игорь Чупин, Собачка Даша - Дарья Усынина, Белый медведь - Кирилл Тапков. А самый «древний» в нашей компании - белый и пушистый заяц - Олег Чупин, у него в этом году юбилей - 5 лет новогодних катаний! - рассказывает Елена.

Источник Антон Башкиров. vk.com.hexus7

УТРЕННИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Этих малышей редко можно встретить на улице, в школе, детском саду, даже на новогодних утренниках. Они скромны и не по-детски серьезны. Но они все малыши, которые хотят радоваться чуду, общаться и еще верят в сказки. Именно для особенных детей, которые волей судьбы оказались тяжело больны, каждый год медиагруппа «Центр» (редакция сайта IZHLIFE, газеты «Центр» и радио «Адам») устраивает новогодний утренник «Елка для каждого».

- «Ёлка для каждого» - это логичное продолжение того, что мы делаем в течение года. Потому что дети, которые приходят на этот праздник, не чужие нам. Мы знаем о них практически все, так как пишем о ребятах в рубрике «Нужна помощь» в газете «Центр» и на сайте Izhlife.ru. Кому-то нужна срочная помощь - и мы объявляем сбор средств, кому-то мы помогаем на протяжении нескольких лет. Мы всегда рядом. И я знаю, насколько важно родителям и детям верить в чудеса. Это, наверное, самое мощное лекарство, которое необходимо в такие моменты. Мне кажется, что наша акция рождает добро в сердце каждого, кто так или иначе с ней сталкивается, - рассказала директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова (Подробности).

ВОДИТЕЛЬ - СНЕГУРОЧКА

В Ижевске водителем автобуса № 40 стала Снегурочка, а кондуктором – Баба Яга. Экипаж вышел в новогодних костюмах, чтобы поднять ижевчанам настроение.

- В прошлом году решила ради интереса покататься в костюме, - рассказала «КП»-Ижевск» водитель-снегурочка Полина Дружинина. – Тогда на город произвело фурор. В этом году с кондуктором решили создать автобус «в гостях у сказки».

По словам девушки, костюмы для новогоднего выхода на линию они готовили сами (Подробности).

СПАС ДЕВУШКУ ПОСЛЕ ДТП

Эта добрая история произошла 31 декабря 2017 года. Иван (настоящего имени герой попросил не называть. - Прим. ред.) возвращался из Ижевска домой в Глазов. Выехав в 20:00, он рассчитывал ехать, не останавливаясь, и к полуночи оказаться в кругу родных.

- Еду по почти пустой трассе и вдруг вижу краем глаза - сугроб на вираже сбит и в кювете что-то слабо светится. Остановился, пошел смотреть, а там автомобиль «Ода» весь в снегу и еле «аварийка» моргает. Передние двери в снегу, открыть нельзя, лезу через задние и что вижу… Сидит девушка в тонком свитере и плачет, а на пассажирском сиденье ребенок пуховиком укрыт и спит, - рассказал Иван.

Он достал лопату, откопал двери и посадил парочку к себе в машину. Выяснилось, что девушка в тот день уличила мужа в измене, собрала вещи, взяла ребенка и поехала в родным в Игру. Но эмоции были настолько сильны, что в итоге она остановилась на половине дороги и заплакала… так она просидела больше двух часов.

- Привез их на место, а на часах 22.40 вечера! За полчаса оказался дома и Новый год встретил в бане с мочалкой в руках. Но ничуть не жалею об этом! - рассказал Иван.