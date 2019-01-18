2019-01-18T16:05:18+03:00
Общество

«У меня была мечта стать летчиком»: автомеханик из Ижевска собирает авиамодели

Собрав более двух сотен моделей, Сергей Мартыненко открыл собственный магазин
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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За все время своего увлечения Сергей собрал больше двух сотен моделей самолетов.За все время своего увлечения Сергей собрал больше двух сотен моделей самолетов.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Кто-то коллекционирует фигурки, кто-то - делает елочные украшения, а вот Сергей Мартыненко - занимается авиамоделизмом. За последние несколько лет ижевчанин собрал более двух сотен моделей - миниатюрных самолетов и вертолетов. Откуда взялось необычное хобби?

- Первую модель самолета мне подарили в 8 лет. Собрал его - и меня зацепило, - рассказывает он. - В то время модели были большим дефицитом: купить их можно было только в Москве, доставали через знакомых. Модели тех лет были примитивнее, чем современные, уровень детализации был проще. Но все равно это было нечто вожделенное.

Во времена без интернета уникальные детали со всего мира Сергею привозил знакомый летчик Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Во времена без интернета уникальные детали со всего мира Сергею привозил знакомый летчикФото: Сергей ГРАЧЕВ

В пятом классе Сергей записался в летную школу, где обучился основам авиации и военного дела. Оказалось, что авиамоделизмом «болеет» не только он.

– У меня была мечта стать летчиком. И я почти им стал. Пошел в армию, налетал 100 часов, получил звание младшего лейтенанта, - вспоминает он. – Но потом Советский Союз развалился, пришлось уйти на гражданку. Это было начало 90-х.

Несмотря на то, что спустя какое-то время Сергей устроился автомехаником в одно из предприятий, увлечение он не забросил.

– Раньше дома был настоящий авиамузей – открытый шкаф во всю стену, полностью забитый моделями самолетов, - говорит он. - Но со временем стали появляться импортные комплектующие, хорошие краски, грунтовки, шпаклевки. С их помощью тот же прототип можно было собрать гораздо интереснее. Недоработки стали мозолить глаза, и я раздарил все модели в 92-м.

Сейчас Сергей делает упор не на количество моделей, а на их качество, стараясь сделать их максимально реалистичными. Чтобы добиться нужного эффекта, ижевчанин много читает, смотрит фото и видео, чтобы модель получилась максимально похожей. Кроме того, Сергей всегда ищет идеи для новых моделей – он специально ездит на выставки реальных самолетов.

– Моделизм – не только склейка деталей, а еще и сбор информации. Ведь каждая модель – уменьшенная копия реального самолета или вертолета определенной модификации и временного промежутка, - объясняет он.

Одна средняя по сложности модель стоит около 1000 рублей. На сборку некоторых уходит по несколько недель, а то и месяцев.

• На сбор некоторых моделей уходят месяцы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

• На сбор некоторых моделей уходят месяцыФото: Сергей ГРАЧЕВ

А в 2002 году Сергей ушел с работы и открыл собственный магазин моделей в Ижевске.

– Раньше постоянно ездил в командировки в Москву по работе. Оттуда привозил модели для друзей и знакомых, кто тоже увлекался моделизмом. Потом я подумал: почему бы не организовать магазин моделей в Ижевске, чтобы они стали доступнее для других ижевских конструкторов? - вспоминает наш герой. - Сейчас мы отправляем вещи, которые делают в России, во Францию, Италию, Израиль.

Цена за будущий макет самолета начинается с 200 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цена за будущий макет самолета начинается с 200 рублейФото: Сергей ГРАЧЕВ

КСТАТИ!

Цена за будущий макет самолета начинается с 200 рублей. Средняя по сложности модель обойдется в 1000 рублей. Если хочется большой и красивый самолет производства Японии, это уже 7 плюс. Ну а за модель из дерева увлеченные моделисты выкладывают 50 тысяч рублей и больше!

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