Памяти Децла: поклонники вспоминают о концертах, которые прошли в Ижевске

3 февраля не стало Децла. Даже сейчас, спустя несколько дней, поверить в это очень нелегко. Да и как принять то, что ушла легенда? В 2000х песни «Письмо» и «Вечеринка» знали и любили миллионы фанатов. Обаятельный мальчик, читающий со сцены рэп, собирал полные залы. Приезжал Кирилл Толмацкий и в Ижевск. В память Децла, «Комсомолка» собрала несколько историй о его визитах в наш город.

ОН БЫЛ ПОХОЖ НА КЕВИНА

В 2007 году Андрей Попов работал журналистом газеты «Центр». Ему удалось пообщаться с Децлом, который только-только начал гастролировать под псевдонимом Le Truk. Тогда его образ был в диковинку - дреды, широкая одежда в стиле бохо... Андрей признается, что музыкант выходил за рамки образа «человека с косяком длиной с метр в клубах дыма», был спокойным, уверенным и уравновешенным.

– Меня поразило то, что он очень глубоко разбирался в современной, на тот момент, музыке. И наш разговор строился довольно интересно вокруг анализа разных течений и направлений в музыке: какую можно писать, что ему было интересно. Причем он проводил параллели с неизвестными широкой публике американскими музыкантами. В общем, был таким глубоко-глубоко погруженным в музыкальную среду человеком. Человеком на своей волне, – признается Попов. - А еще он почему-то напомнил Кевина из фильма «Один дома».

В Ижевске Децла знали и любили Фото: Руслан Хисамутдинов

ОН БЫЛ НОВАТОРОМ

Одним из тех, кто организовывал концерты Децла в Ижевске, был промоутер и диджей Александр Галкин. Он договаривался о приезде Кирилла в клуб «Кристалл» в 2007 году.

– С одной стороны, человек казался простым и непритязательным. С другой стороны, было видно, что парень вырос и вращался в «небедных» кругах, привык жить на уровне. В целом, впечатление о нем как о человеке и артисте осталось только положительное. Он вообще оказался интересным собеседником с широким кругозором. Мы говорили о музыке, шоу-бизнесе, мироустройстве и политике.

Особенных запросов в райдере у артиста не было.

В 2007 году концерт Децла прошел в клубе «Кристалл» Фото: vk.com/alexandrgalkin

– Самолет, на котором они летели в Москву [из Ижевска], аварийно посадили в Воронеже. Всех пассажиров держали в аэропорту почти 10 часов. Конкретики никакой. В итоге Кирилл и его штатный диджей просто наняли такси и уехали в столицу уже на четырех колесах, – вспоминает Галкин. По его мнению, Кирилл был одним из лучших концертных хип-хоп артистов страны. Но из-за того, что большинство любили хиты «золотого» периода, современное его творчество оказалось не столь востребовано.

- Он был новатор, использовал и вводил в русский рэп новые интернациональные элементы. Сначала рэгги и дэнсхолл. Последние несколько лет использовал элементы бразильской музыки, - рассказывает Александр.

О Кирилле отзывались как о спокойном и уравновешенном человеке Фото: vk.com/kastorezzz

ГОВОРИЛИ О ЕГО СЕМЬЕ

Побывал в 2007 году Кирилл и на радио «Адам». Он принял участие в записи программы «Трансплантация», посвященной клубной культуре города.

– Кирилл попросил не говорить про то, что было раньше: про «Мои слезы, моя печаль», про ту музыку, про проблемы с отцом. Мы говорили исключительно про его творчество и о его семье. И я помню, что как раз большая часть нашего разговора была посвящена семье, его сыну, – вспоминает программный директор радио «Адам» Денис Погодин. - Говорили о стилистически новой музыке, которую он пробовал на тот момент. В студию много звонили, задавали вопросы, но мы не выводили в эфир: тогда не было такой практики, писали смс и в «аську». В основном все вопросы от слушателей были про его музыку.

КСТАТИ!

Ижевчане хотят установить памятник Децлу. Пост с таким призывом опубликовал на своей странице в Инстаграм горожанин Роман Ломаев. Сейчас идет активное обсуждение этого Вопроса (Подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Немногие помнят, что Децл предсказал свою смерть в 35 лет. Так, на гастролях в Воронеже в 2015 году музыкант признавался, что собирается инсценировать свой уход.

- Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой, - отметил он (Подробности).

КСТАТИ

Конфликт с отцом, марихуана и война с Бастой: что превратило жизнь Децла в трагедию

Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)

Николай Дроздов: «В нашей компании Кирилл Толмацкий был лучшим кулинаром, а Жанна Фриске лучшей домохозяйкой»

Популярный телеведущий рассказал «Комсомольской правде» о дружбе с рэпером (подробности)

Опубликовано видео последнего концерта Децла

Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Популярный в 90-х рэпер Децл умер в Ижевске после концерта (Подробнее)

Децл умер: Минздрав Удмуртии проведет проверку по факту случившегося (Подробнее)

Перед смертью Децл выступал на вечеринке в честь дня рождения владельца ижевского автосалона (Подробнее)