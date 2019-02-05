2019-02-05T07:07:23+03:00
Общество

Ижевчане хотят установить памятник Децлу

Активное обсуждение этого предложения идет в соцсетях
Мария ХАФИЗОВА
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Ижевчане хотят установить памятник Децлу. Пост с таким призывом опубликовал на своей странице в Инстаграм горожанин Роман Ломаев.

- Нет пророка в своём Отечестве, ценим, когда теряем. В 90-е - Цой, сегодня - Децл. Мы занимались бизнесом, мерялись машинками - у кого круче, а он выступал в клубах Московских бесплатно.... Чтобы не забыли....Все, кого он воспитал, в ком есть частичка его души, ребята, поставим ему памятник в Ижевске, это то немногое, что мы можем ему дать в благодарность. Кто ЗА - ставьте « + », - написал Роман.

Отметим, что всего за несколько часов в комментариях отметились почти 700 человек, которые согласны на установку памятника. Откликнулись и те, кто живет в других городах.

Напомним, что российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный слушателям под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ижевском клубе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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