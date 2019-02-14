Судебное заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии продолжится 14 февраля

В Удмуртии, в Завьяловском суде, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Перед началом заседания перед журналистами выступил прокурор Дмитрий Малыгин.

- Судебное разбирательство этого дела вряд ли будет скорым. Всего в списке свидетелей обвинения значатся 170 человек, часть из них постоянно проживает за пределами Удмуртии. По уголовному делу собрано большое количество письменных и вещественных доказательств, объем материалов уголовного дела составляет 65 томов, - сообщил гособвинитель.

Свидетелем оказался бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев (тезка экс-главы). Он рассказал, что узнал об окончательной договоренности о передаче взятки в апреле 2014 года. Было решено, что сумма составит 1% от концессионного соглашения – 139 миллионов рублей. Первая часть была передана в доме экс-главы – 33 миллиона рублей. Вторую часть передавали в Москве, в одном из кафе – 10 миллионов рублей. Третью часть денег передали уже в Ижевске в коробках, в одной из них была рыба, а в двух других – деньги в размере 50 миллионов рублей.

В октябре 2015 года 3,5 миллиона рублей завезли дочери экс-замминистра, так как его самого не было в Москве. Потом она привезла эту сумму в Ижевск.

Последнюю часть передали в июле 2016 года. Бывший замминистра был в командировке в Москве, передал 30 миллионов рублей, упакованные в пакеты и чемодан дочери, и она также привезла деньги в Ижевск. Свидетель заявил, что не знал, как Александр Соловьев распоряжался деньгами.

Выяснилось, что было нарушение сроков строительства одного из мостов, который должны были сдать в мае, а получилось так, что сдали в июле. Нарушение сроков было по отдельным видам работ.

Судебное заседание прервали до 10:00 14 февраля.

Напомним, что 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 140 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

Также первое судебное заседание по уголовному делу началось с характеристик Соловьева. С положительной характеристикой выступили от управления автодорогами Удмуртии, совета муниципальных образований республики, минтранса, союза садоводческих некоммерческих товариществ, федерации по рукопашному бою, федерации легкой атлетики, федерации волейбола и членов регионального отделения партии «Единая Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело Соловьева: какую версию событий излагает сторона обвинения? «Комсомолка» собрала основные данные по делу об экс-главе Удмуртии.